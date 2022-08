Monica Pop dă o nouă veste proastă despre covid: „Este singurul virus care face asta”

Monica Pop dă o nouă veste proastă despre covid după ce numărul persoanelor infectate a crescut îngrijorător în ultima perioadă. Celebrul medic oftalmolog spune despre coronavirus că este singurul virus care face asta. Toate detaliile, în articolul de mai jos.

Celebrul medic oftalmolog a amintit pentru încă o dată cât de periculos este covidul, amintind complicațiile pe care acesta le poate aduce unei persoane infectate.

Coronavirusul este singurul virus care poate aduce complicații în toate sistemele corpului, a avertizat medicul Monica Pop, duminică.

Unii au avut numai mialgii, cum am avut eu, de exemplu, alții amețeală, alții febră. Se poate foarte greu lupta împotriva lui. De ce spun unii că nu s-a izolat, că s-a izolat?”, a spus prof. univ. dr. Monica Pop, duminică, la emisiunea Subiectiv, de la Antena 3.

Pe de altă parte, ​ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat că nu vor mai fi restricţii din cauza COVID-19, în România, în schimb autoritățile vor continua să facă recomandări.

Alexandru Rafila transmite o avertizare pentru milioane de romani din toată țara, dar si o serie de vesti extrem de bune, spunând că valul 6 al pandemiei pare să se fi stabilizat.

„Acum nu mai cresc, începand de luni, după ziua de luni când am făcut conferința de presă, în toate celelalte zile am raportat un număr cu câteva sute mai mic, zilnic, decât în ziua similară din săptămâna precedentă. Din punctul meu de vedere, vom avea săptămâna aceasta cu câteva mii de cazuri mai puțin decât totalul săptămânii trecute, când am avut în jur de 58.000 de cazuri”, a spus, ieri, 7 august, Alexandru Rafila.