Monica Gabor dă lovitură după lovitură, în SUA. Ea și Mr. Pink au câștigat 11 milioane de dolari în doar 6 luni

Mr. Pink și Monica Gabor se bucură de 11 milioane de dolari făcuți în doar 6 luni. Cei doi s-au îmbogățit aprope peste noapte, semn că au norocul scris în frunte și pe partea financiară, nu numai în dreptul iubirii. Cum au reușit să câștige atât și ce sacrificii au făcut pentru a deține atât de repede o asemenea sumă?

Gabor și Mr. Pink au câștigat 11 milioane de dolari în 6 luni

Monica Gabor a luat decizia vieții de a părăsi România, parcă știind că altundeva, și la brațul altui bărbat, îi va merge totul deosebit de bine. Recent, s-a aflat că vedeta de la noi chiar trăiește o viață roz alături de cel cu ajutorul căruia a ajuns putredă de bogată. Afacerea în care nu se implicase Moni până acum a avut parte de cifre frumoase la finalul acesor luni. În anul 2012, cel care i-a furat inima fostei doamne Columbeanu, a investit 100 de mlioane de dolari în afacerea cu băuturile energizante.

Succesul a venit însă mai târziu, după ce și Gabor s-a implicat și a promovat produsul. Spre norocul celor doi, profitul a crescut de la an la an. În 2013, afaceristul a câștigat 150.000 de dolari, un an mai târziu având parte de 2.4 milioane de doalari. Statisticile arată că afaceristul chinez și Monica Gabor au adunat în conturi 43.000.000 de milioane de dolari.

Moni a sărit din lac în…lux

Dintotdeauna i-au plăcut lucrurile scumpe, așa că a făcut ea ce a făcut și s-a trezit mereu răsfățată de bărbați cu conturile doldora de bani. După ce s-a iubit cu Irinel Columbeanu, afaceristul pe care l-a cunoscut încă de când era extrem de tânără, soarta i l-a scos în cale pe Mr. Pink. Fosta doamnă Columbeanu se bucură acum chiar de o viață perfectă. Afacerile merg bine, Irinuca s-a mutat în America și are un iubit care o adoră și o răsfață zi de zi.