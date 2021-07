Monica Gabor a reapărut după ce Irinel Columbeanu nu a mai dat de ea. Cum a fost surprinsă în Dubai, după despărțirea de Mr. Pink

Monica Gabor a reapărut în mediul online după zilele întregi în care a fost în prim-plan în presa de la noi din cauza despărțirii de Mr. Pink. Cum a fost surprinsă la Dubai celebra fostă doamnă de la Izvorani?

Monica Gabor a reapărut după despărțirea de Mr. Pink

Cunoscuta fosta soție a lui Irinel Columbeanu a renunțat la camerele de luat vederi și podium după ce a plecat din România. Aceasta a ales o viață departe de ce a reușit să clădească alături de fostul milionar și și-a găsit iubirea peste ocean.

Din păcate, ea și Mr. Pink au ales de curând să meargă pe drumuri separate, dar cu toate astea nici la momentul actual niciunul dintre ei nu a făcut vreo declarație în acest sens.

Ambii au hotărât să treacă discret de subiectul în cauză, iar acum Moni iată că reapare în vizorul fanilor din mediul online. Sora Ramonei Gabor a postat un filmuleț în care prezenta câteva produse destinate femeilor, la final întrebându-și internauții care sunt preferatele lor.

„Înapoi la Dubai … Joi seara este ca vinerea seara pe aici. Totul despre purtarea accesoriilor mele preferate și a parfumurilor mele preferate @gaborpriveofficial Pe care l-ai alege? Nu m-aș putea decide, așa că port trei dintre ei în seara asta”, a fost mesajul Monicăi din dreptul clipului video postat pe instagram.

Chiar sora ei i-a comentat la postare: ‘Who did this awesome video for you ? 😜’/ ‘Cine a făcut acest video minunat pentru tine?’. Moni i-a răspuns imediat: ‘😁I guess my perfect little sis ❤️❤️❤️’/ ‘Cred că sora mea mai mică perfectă’

Motivul pentru care cei doi au mers pe drumuri opuse

O sursă apropiată de vedetă ne-a mărturisit în exclusivitate care ar fi motivele despărțirii dintre Moni și Mr. Pink.