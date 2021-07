De ce au divorțat, de fapt, Irinel Columbeanu și Monica Gabor. Omul de afaceri a surprins pe toată lumea cu aceste mărturisiri

Care este motivul real din spatele despărțirii dintre Irinel Columbeanu și Monica Gabor? Omul de afaceri a vorbit în sfârșit despre acest subiect. Mărturiile bărbatului au fost de-a dreptul surprinzătoare pentru fanii fostului cuplu controversat.

Irinel Columbeanu și Monica Gabor au fost ani buni unul din cel mai controversat cuplu din showbiz-ul românesc. Mulți au crezut încă din prima clipă că modelul s-a căsătorit cu celebrul afacerist doar pentru starea acestuia financiară.

Cu toate astea, anii au trecut și au reușit să demonstreze multora că între ei chiar a fost o poveste de dragoste reală. La scurt timp de la nuntă a apărut și rodul iubirii lor – Irinuca. Lucrurile nu au mai mers deloc, iar bărbatul a început ușor să piardă aproape tot ce avea – afaceri, soție și copil.

Amintim că micuța locuiește peste Ocean alături de mama sa. Omul de afaceri povestește abia la 10 ani de la divorț motivul divorțului dintre el și mama copilului lui. Foștii parteneri au decis ca în anul 2011 să o ia pe drumuri separate, decizie care nu a trecut neobservată pentru că în jurul divorțului s-a format un scandal imens.

Fostul afacerist și-a asumat faptul că i-a fost infidel soției, mai ales că există și dovezi în acest sens apărute în presă. Cel din urmă a considerat că fosta amoreză a avut cu adevărat motive pentru a se retrage din căsnicie, dar relațiile extraconjugale nu au fost singurul motiv.

„Monica a avut toate motivele să divorțeze de mine. Să ne amintim de momentul în care am fost surprins virtual că o înșelam cu două domnișoare. Sigur, ea a folosit acest pretext ca să divorțeze, își dorea libertate. Am sesizat această realitate și am acționat în consecință. Visul ei a fost să ajungă la Hollywood.”, a dezvăluit afaceristul.