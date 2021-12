Monica Davidescu, declarații despre divorțul de Aurelian Temișan. Au probleme în paradis?

Monica Davidescu și Aurelian Temișan trăiesc o superbă poveste de dragoste încă din 1995. Cei doi și-au unit destinele în 2006 și se bucură de o fiică minunată, Dora, în vârstă de 11 ani. Acum, actrița a făcut primele dezvăluiri despre un eventual divorț de partenerul său.

Aurelian Temișan și Monica Davidescu formează, fără dar și poate, unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Mulți au ajuns la divorț în ultima perioadă din cauza problemelor aduse de pandemie, așa că fanii s-au întrebat de multe ori dacă aceștia se confruntă cu provocări.

Nici vorba de o despărțire! Monica Davidescu a dezvăluit că lucrurile se rezolvă de la sine între ea și partenerul său. De asemenea, actrița a punctat că au existat probleme în căsnicia ei, însă niciodată nu s-a gândit la un divorț. Același lucru este valabil și pentru soțul său, Aurelian Temișan.

„Eu, dacă am ceva de spus, spun, el tace. Şi apoi lucrurile se rezolvă de la sine. Hopuri au existat, îţi dai seama că nu există persoană fără cusur. Dar nu am ajuns atât de departe încât să ne gândim la divorţ.”, a zis Monica Davidescu pentru Ok! Magazine.