Ce s-a aflat despre Aurelian Temişan și Monica Davidescu, abia după 11 ani de căsnicie (exclusiv)

Aurelian Temișan și Monica Davidescu formează unul din cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Ce s-a aflat despre soți abia după 11 ani de mariaj? Toți se întreabă care este secretul poveștii lor de iubire.

Aurelian Temișan și Monica Davidescu formează un cuplu care servește drept model pentru cei mai tineri și nu numai. Cei doi au o viață desprinsă din povești. Aceștia se bucură de cariere înfloritoare și au o familie de nota 10.

Mai mult decât atât, vedetele au sărbătorit împlinirea a 15 ani de când s-au căsătorit, dar se cunosc de 26 de ani. Aurelian Temișan a fost încântat să ofere câteva detalii din relația lor și despre cum a început, de fapt, povestea acestora care este clar una din cele mai frumoase din showbiz-ul românesc.

Artiștii s-au cunoscut în anul 1995 în cadrul unui spectacol unde cântărețul chiar fusese prezentat pe scenă de cea care avea să-i devină soție. Un secret al cuplului a fost că totul a părut că vine de la sine, simplu și natural.

Întrebat despre succesul de cuplu, juratul de la emisiunea ‘Te cunosc de undeva’ a mărturisit că sprijinul în orice este punctul de cotitură. Desigur că de-a lungul relației lor au existat și momente grele, dar asta nu a făcut decât să-i unească mai mult.

“Au fost ani buni, frumoşi, intenşi, cu planuri, cu dezamăgiri, cu reuşite, ani în doi, după care ani în trei. Dar în aproape toţi anii cu animăluţe în casă, ani în care am asistat la naşteri, în care ne-am pierdut oameni pe care i-am iubit, ani în care am botezat, am cununat, am jucat împreună în multe spectacole, ani în care am cântat, am râs, am aplaudat şi am fost aplaudaţi. Dar cel mai important e ca am fost sănătoşi şi că am fost şi suntem împreună. Să tot fim!”

Aurelian Temișan