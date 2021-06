Adevărul despre divorțul dintre Andreea Bălan și George Burcea. Ce a făcut Monica Davidescu în scandalul dintre cei doi EXCLUSIV

Divorțul dintre Andreea Bălan și George Burcea și scandalul care a urmat, au determinat-o pe Monica Davidescu să ia atitudine. Alături de soțul ei, Aurelian Temișan, actrița le-a fost nașă la nuntă. Faptul că s-a ajuns aici a întristat-o pe celebra actriță, iar dezvăluirile sale, exclusive pentru Impact.ro, scot la lumină lucruri neștiute până acum.

Actrița Monica Davidescu (49 de ani) ne-a vorbit despre celebrii ei fini de cununie, Andreea Bălan și George Burcea, pe care nu a reușit să-i împace: ”Din păcate, nu a fost posibil, au ţinut la convingerile lor”, ne-a spus, în exclusivitate pentru impact.ro, soția lui Aurelian Temișan. Ironia sorții este că nașii Andreei Bălan joacă în piesa ”Divorțul anului”. Monica Davidescu ne-a povestit despre piesa de succes în care joacă și al cărei titlu pare mai degrabă o ironie a sorții:

Piesa se numeşte şi a avut premiera exact un an mai târziu, în martie 2021, din motive uşor de intuit”, a declarat Monica Davidescu pentru impact.ro.

“În martie, anul trecut, am decis împreună cu Aurelian Temişan, soţul meu, şi cu Ovidiu Cuncea, colegul meu de la Teatrul Naţional, să punem în scenă o piesă de teatru, care avea să ne schimbe puţin optica asupra vieţii.

Ea spune că totul a pornit de la un film străin, mai vechi, care l-a inspirat pe Ion Lucian să scrie acum ceva vreme un scenariu, dar şi pe Ovidiu Cuncea, care a şi regizat spectacolul, însă ceea ce nu aveau niciunul dintre ei să anticipeze a fost actualitatea temei propuse:

„Anul pandemiei ne-a adus la pachet şi povestea asta a numărului crescut de divorţuri. Aşa se face că am început să ne inspirăm, chiar fără să vrem, din realitatea imediată”.

Monica s-a luptat în zadar să o convingă pe celebra ei fină, Andreea Bălan, să renunțe la divorț:

“Când am înţeles că finii noştri au apucat pe o anumită pantă am încercat, cum am ştiut noi mai bine, eu şi Aurelian, să aplanăm conflictele. Din păcate, nu a fost posibil, fiindcă au ţinut la convingerile lor, iar rezultatul e cel cunoscut şi azi, o separare a celor doi.

Nu poţi decât să regreţi și să te întrebi dacă nu cumva ai fi putut face mai mult decât ai făcut!”, a mai precizat cunoscuta actriţă, pentru impact.ro