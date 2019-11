Monica Anghel și-a învins una dintre cele mai mari temeri. Mulți dintre noi au această problemă

Deși pare de neînfricat și foarte hotărâtă, Monica Anghel se chinuie de ani buni să-și depășească o temere. De ce lucru îi era extrem de frică iubitei cântărețe și cum a reușit să se lecuiască?

Monica pare o femeie foarte bătăioasă, neînfricată și foarte hotărâtă. Ei bine, curajul ei se termina de fiecare dată când pășea pe un vapor. În aceeași situație se află și cunoscutele Adina Halas și Jojo. Cu mari emoții, Monica a participat, în cursul săptămânii trecute, la inaugurarea unui vas de croazieră. Se pare că încă de la primul pas făcut pe vapor, solista a uitat de teama sa, datorită aranjamentului superb de acolo. Este vorba despre un vas cu o capacitate de 6.300 de persoane. Concurenta de la show-ul „Te cunosc de Undeva” a mărturisit cum s-a simțit și cum a reușit să se lecuiască de frica sa.

„A fost prima mea experienţă pe un vas de croazieră şi mi-a plăcut enorm. Mi-a fost teamă iniţial, nu ştiam cum mă voi simţi, dacă suport legănatul, plus că în subconştient cred că suntem cu toţii marcaţi de povestea Titanicului. Dar am depăşit aceste temeri în momentul în care am văzut vasul. Impresionant este puţin spus. E atât de mare, că nu-l poţi cuprinde cu privirea. Are o capacitate de 6.300 de persoane şi multe bărci imense de salvare împrejur. Te pierzi pe el, eu abia în ultima zi am învăţat cum să ajung singură la cameră”

Monica Anghel (Sursa: click.ro)