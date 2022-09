Imediat după Decembrie 1989, când treceam într-o eră nou, a democrației, printre primele schimbări erau și cele ale banilor. Atât monedele, cât și bancnotele aveau să fie schimbate, dispărând astfel și aceste vestigii ale comunismului. O primă schimbare avea loc în 1990, ulterior, în 1991 BNR lua decizia de a emite noi serii numismatice, atât monede, cât și noi bancnote. Printre monedele emise atunci se numără și cea în valoare nominală de 50 delei. Astăzi, dacă o mai ai acasă, este moneda de 50 de lei care te îmbogăţeşte. Caută bine prin sertare, valorează o avere pe site-urile de licitații.

România după Ceaușescu a făcut o tranziție rapidă de la o economie preponderent centralizată la una de piață. După primele schimbări masive, imediat după începutul anului 1990, România se axa pe o nouă creștere economică rapidă până la și a avut efecte sociale pozitive, dar economice dezastruoase.

Acest lucru a conferit noului regimul legitimitate, și o relativă încredere că România avea în față un viitor democratic luminos. Dar, realitatea a vea să ne demonstreze, din păcate, contrariul.

Printre principalele schimbări aprobate de autoritățile post-decembriste, împreună cu Banca Națională a României era schimbarea bancnotelor și a monedelor în circulație la acel moment. Majoritatea erau din vremea comunistă, și cum se dorea ștergerea cu buretele a oricăror legături, s-a trecut la schimbarea acestora.

În anii ’90, după căderea comunismului, inflația a crescut foarte mult din cauza eșecului reformelor. Un alt movit principal a fost și cel al legalizării deținerii de valută străină în 1990. Așa se face că, la finalul lui 1990, inflația ajungea la rate de până la 300% pe an în 1993.

În septembrie 2003, un euro era schimbat cu peste 40.000 de lei, aceasta fiind valoarea sa maximă. După o serie de politici monetare de succes la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000, situația a devenit treptat mai stabilă, cu o inflație mai mică în 2005.

Așa cum spuneam, se lua decizia schimbării tuturor bancnotelor și a monedelor în circulația, lucru care s-a făcut gradual. În 1991, apăreau noi monede, printre care și celebra monedă de 50 de lei, carea avea să circule ani buni, până s-a trecut la bancnota de 50 de lei. Astăzi, la o căutare pe OLX, de exemplu, găsim o astfel de monedă de 50 de lei care te îmbogăţeşte.

Nu este greșit titlu, exact asta este suma cu care un colecționar a decis să vândă o monedă de 50 de lei, emisă de BNR în 1991. Deși are câteva mici defecte, după cum specifică chiar cel are o vinde, moneda este în rest în condiții bune, valoarea acesteia fiind, relativ, cea reală.

„Monedă 50 Lei an 1991. Era murdară și am spălat-o doar cu apă caldă și săpun. Nu s-a folosit nimic chimic. Are mici defecte de batere.

Buza de jos un pic mai lăsată, iar în ”U” de la Cuza este un punct care nu ar trebui să fie. Pentru colecționari”, este anunțul utilizatorului de pe OLX.