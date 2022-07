Moneda care se vinde cu 700 de lei pe OLX. Dacă o ai acasă, ai dat lovitura

O monedă se vinde pe Olx acum la prețul de 700 de lei. Anunțul a fost postat pe site-ul de anunțuri în urmă cu puțin timp. Dacă ai și tu acasă o astfel de monedă, vei da lovitura. Monedele sau bancnotele au fost tot timpul la mare căutare, iar cei care le colecționează au putut câștiga bani frumoși de pe urma vânzării lor.

Moneda care se vinde cu 700 de lei pe OLX

Moneda care acum se vinde pe Olx cu suma de 700 de lei este moneda de one pound Elizabeth II, din anul 1983. Descrierea monedei este:

„moneda de colecție One Pound – Decus Et Tutamen, O lira, cu Elizabeth a II-a , an 1983”.

Moneda are și anumite specificații: diametru 22,5 mm, grosime 3,15 mm, formă circulară, stare foarte bună. Vezi imaginile cu moneda care se vinde pe Olx la prețul de 700 de lei, în galeria foto a articolului.

De ce să colecționezi monede vechi

Colecționarea monedelor vechi este, în primul rând, văzută ca o distracție, ca un hobby pe care unii îl au. Pentru alții însă, poate fi o modalitate foarte bună de a câștiga bani în plus, dacă colecționarea se face într-o manieră corectă.

Probabil că te gândești că colecționarea banilor este făcută doar de oamenii bogați. Nu-i adevărat! Colecționarea de monede vechi nu implică niciun cost, de cele mai multe ori. Probabil că și tu ai întâlnit persoane care au în dualp uitate monede sau bancnote vechi pe care ți le oferă cu plăcere atunci când aud că ești colecționar.

Dacă ai o astfel de pasiune, poți colecționa monede străine pentru a afla și a studia alte culturi. În plus, poți învăța simboluri atât din cultura națională, cât și din alte culturi din întreaga lume. Colecționarea monedelor vechi poate să fie un excelent catalizator de a învăța tot soiul de lucruri și personalități importante din întreaga lume.

Pe bancnotele și monedele vechi românești sunt detalii aparte și uimitoare. În ce privește banii românești, amintim că la data de 1 iulie 2005, moneda naţională a României, leul, a fost denominată astfel încât 1 leu nou (RON) echivalează cu 10 000 lei vechi (ROL).

Cea mai veche monedă atestată pe teritoriul românesc este însă drahma de argint în greutate de 8 grame, emisă de orașul grecesc Histria în anul 480 î.Hr.

În formațiunile statale românești, primul voievod care a emis monede fiind Vladislav I în Țara Românească, el a bătut ducați munteni din argint, urmat de Petru Mușat în Moldova, care a emis groși de argint. România a intrat în Uniunea Europeană la data de 1 ianuarie 2007 și este de așteptat să treacă la moneda unică europeană, euro.