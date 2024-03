Momentul sfâșietor din viața Soranei de la A.S.I.A care a marcat-o pe Iana Novac: “Cu o zi înainte de spectacol, și-a înmormântat mama” VIDEO EXCLUSIV

Pentru Iana Novac a devenit o tradiție să cânte și să încânte publicul, pentru al doilea an consecutiv, cu un concert grandios la Sala Palatului. Evenimentul Orice femeie e frumoasă a avut invitați speciali, printre ei numărându-se și Sorana Darclee, prietena și colega ei din trupa A.S.I.A. Doar că anul acesta, Sorana a trecut prin cel mai sfâșietor moment din viața ei: pierderea mamei. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Iana ne-a povestit despre forța impresionantă a prietenei sale, care a urcat pe scenă și a cântat cu ea piesa Îngeri. Iana ne-a făcut dezvăluiri și despre viața de familie, recunoscând că ea și soțul au restanțe la vacanțe în doi.

Iana Novac: “Sorana este o femeie extraordinar de puternică”

Iana Novac își pregătește până în cele mai mici detalii aprițiile pe scenă, dorindu-și să fie impecabilă la fiecare întâlnire cu publicul.

Ai avut un concert la Sala Palatului. Ai avut-o alături și pe Sorana, iar ea a trecut printr-un moment sfâșietor în familie. Cum ai mobilizat-o să facă față momentului artistic?

Nu aș putea să spun că eu am mobilizat-o, Sorana este o femeie extraordinar de puternică, nu am întâlnit așa ceva până acum. În ziua în care a murit mama ei, noi aveam repetiții generale cu orchestra, a fost un concert grandios, cu orchestra simfonică, 100 de oameni pe scenă, de muzicieni și am sunat-o și i-am spus: Sorana, înțeleg prin ce treci, înțeleg durerea, dacă poți, vii, dacă nu, nicio problemă. Și ea zis: “Cum să nu? Am zis că vin! Vin! Oricum muzica mă mobilizează, întotdeauna muzica m-a scăpat din toate momentele cele mai dificile”.

Cu o zi înainte de spectacol, ea și-a înmormântat mama. Nici nu vreau să mă gândesc dacă aș trece eu prin așa ceva, eu nu cred că aș avea forța ei. Ea a avut forță să vină, a scris o piesă pe care mi-a dat-o mie în dar și mi-am dorit foarte mult să o cânt alături de ea și a ieșit ceva absolut fantastic: piesa Îngeri.

Textul era atât de potrivit în seara aia în care a cântat – Noi suntem îngeri pe pământ. Doamne, mă gândeam, uită-te în viață cum toate sunt rânduite și toate se potrivesc așa, incredibil! A avut o mare forță să urce pe scenă și să fie la cel mai înalt nivel. La spectacolele mele vin foarte mulți oameni care iubesc muzica clasică, și au descoperit o altă latură a Soranei. Nimeni nu se aștepta că ea cântă atât de frumos. Da, oameni buni, toate fetele din trupa Asia cântă foarte bine.

Tu ai un ritual special înainte să urci pe scenă?

Nu, eu sunt un om normal, fără ritualuri. Am avut când când eram mai micuță, încercam citind foarte mult despre artiști, toți cu ritualuri, cu flori, cu vin, cu nu știu ce, tot mă gândeam: asta e cheia spre succes? Cheia spre succes este echilibru, simplitatea și centrarea în interiorul tău, să-ți aduci liniștea, să ajungi în momentul în care ești perfect liniștit și să aștepți întâlnirea cu publicul tău, cu mare nerăbdare. Atât.

Iana Novac, despre Octavian Dobrotă

Având în vedere că tu și soțul activați în același domeniu, cât de des vă rupeți de muzică, de viața de zi cu zi și plecați într-o vacanță romantică în doi?

În ultima vreme nu prea am mai făcut lucrul ăsta, ne este dor de astfel de momente. Uite, am terminat acest spectacol, am vrut să plecăm, dar timpul nu e foarte frumos. Unde plecăm? Hai să mai stăm un pic. Deja am început să gândesc un alt proiect, un alt concert pe care mi-l doresc foarte mult. E cam complicat așa, el face o grămadă de lucruri, copiii sunt la școală, grădiniță. Nu mai e cum era o dată de aveai tot timpul pentru tine.

Partea frumoasă este că activând amândoi în același domeniu, petrecem foarte mult timp împreună și avem o comunicare impecabilă, suntem în primul rând doi prieteni, doi oameni de business, care lucrează împreună, creează, apoi când ajungem acasă, ne alintăm și suntem soț și soție.

Vă ajută cineva la creșterea copiilor?

Bineînțeles, mama și tata s-au mutat de la Chișinău, sunt aici, sunt vecinii noștri. Ei sunt în permanență cu copilașii noștri. Ieri am avut o zi liberă de dimineață până seara și am fost mămică, gospodină, le-am gătit, am făcut curățenie și a fost atât de frumos. În sfârșit au simțit și copiii mei că au mamă. În ultima vreme nu am avut timp, fiindcă a fost acest concert, l-am pregătit intens, a fost o muncă imensă.

Munca imensă nu este neapărat momentul în care urci pe scenă, acele 3 ore trec imediat de la emoție, adrenalină, nu simți. Munca e până în spectacol, este o muncă absolut colosală ca să faci o producție grandioasă așa cum am reușit să fac la Sala Palatului. Anul trecut a fost primul concert solo, și anul acesta este al doilea, dar și concertul cu trupa A.S.I.A. a fost tot anul trecut.

Iana Novac, despre trupa A.S.I.A.

Ai cariera solo, dar și concertele cu A.S.I.A.

Niciodată nu am oprit drumul meu solo și nici trupa nu a încetat activitatea și nici nu se va întâmpla asta. Doar că avem o altă viață, nu mai suntem cum eram atunci în fiecare zi acceptam oricel fel de eveniment, mergeam oriunde, acum avem alte priorități și mergem doar la festivalurile foarte mari, evenimentele foarte mari.

