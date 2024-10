Scandalul cu Irina Nicolae a afectat concertele trupei ASIA după ce s-au reunit? Iana Novac dă toate detaliile despre ce se întâmplă acum cu proiectul: ”Este incredibil!” EXCLUSIV

Curentul nostalgia devine din ce în ce mai mare, iar trupa Asia se bucură de un succes imens, ținând cont că majoritatea pieselor lansate de trupă au devenit hit-uri. Chiar dacă la început, când trupa s-a reunit, au existat câteva neînțelegeri, Iana Novac ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că totul merge ca pe roate la concerte.

Iana Novac, despre succesul trupei Asia

Anca, Sorana, Iana și Anemona și-au unit forțele pentru reuniunea trupei Asia, iar trupa se bucură, în 2024, de un succes uluitor. Frumoasa artistă, prezentă la gala iSucces, ne-a mărturisit că oamenii cântă toate melodiile, ba chiar nici nu este nevoie de promovare, ținând cont că fanii abia așteaptă spectacolele date de către ea și colegele sale:

„Asia este foarte bine! În urmă cu două săptămâni am avut un spectacol grandios în București, a fost ceva ieșit din comun! După am avut un recital la Cluj, la fel, 10.000 de oameni au cântat vers cu vers. Asia este foarte bine! Nu are nevoie de promovare, de marketing, de PR, de nimic! Funcționează de la sine și rupe! Nu este nevoie de nimic. Avem un succes imens la evenimente! Nici nu trebuie să facem mare lucru pe scenă, îți spun sincer! Dacă uităm cuvintele, cântă publicul. Asia a fost și este un fenomen! Pentru mine este ca un dar pe care îl primesc de la viață. M-am reîntâlnit cu colegele, ne bucurăm una de cealaltă, sunt fete extraordinare. Ne bucurăm de un succes imens fără să facem nimic. Lumea ne spune să postăm. Ce să mai postăm? De obicei postezi ca să fii invitat, să te vadă lumea. Nu mai este nevoie de așa ceva! Trupa funcționează extraordinar. Ne dorim să mai facem un concert mare în București, strict pentru Asia. Vedem! Ne dorim multe lucruri. S-ar putea să facem și un turneu prin țară, suntem foarte bine!”

Se gândesc să plece în turneu în America și Europa

Ba chiar, Iana Novac a dezvăluit că există discuții pentru un turneu în America, dar și pentru unul în Europa. Totuși, trupa Asia a refuzat deja două turnee, ținând cont că artistele nu au fost de acord cu toate clauzele din contracte:

„Suntem în discuții pentru un turneu în America și unul în Europa, doar că nu suntem de acord cu niște lucruri și am refuzat, deja, două turnee în America. Vorbim de neînțelegeri privind contractul, sumele și multe lucruri. Noi am refuzat, da, fiindcă nu am fost de acord cu niște lucruri, care au legătură chiar și cu distribuția care era pe scenă. Asia își permite să aleagă în ce mod intră pe scenă și alături de cine. Asia, din punctul meu de vedere, a fost cea mai mare trupă de fete din România. Noi am intrat în vacanță timp de 16 ani, dar toată lumea a cântat piesele, trupa nu a murit niciodată! Este incredibil ce se întâmplă. Într-un spectacol cântăm doar hit-uri, când facem playlist-ul pentru un concert nu știm ce să scoatem. Toate sunt hit-uri! Nu este absolut nicio exagerare când vorbesc în felul acesta despre Asia!”

De asemenea, chiar dacă au existat, la început, câteva neînțelegeri cu Irina Nicolae, fostă componentă a trupei, Iana Novac a punctat că momentul a fost depășit:

„Nici nu își aduce aminte nimeni! (n.r. despre neînțelegerile de la început) Noi nici nu discutăm despre asta!”

Ce spune despre micuții săi

Pe lângă o carieră frumoasă, Iana Novac are și o viață de familie de invidiat, bucurându-se de doi micuți. Totuși, cântăreața a punctat că aceștia nu o să o însoțească în turnee, căci viața de artist vine la pachet și cu un program aglomerat.

“Eu mereu sunt plecată! Am fost în America, am avut spectacol acolo. Ei nu au cum să vină cu mine, au școală. Erika are școală, Alexandru e prea micuț, nu ține pasul cu programul nostru. Aceasta este viața unui artist! Noi suntem construiți în acest fel, nu putem să stăm locului! Dacă stăm o zi acasă, o săptămână sau o lună, simțim că suntem blocați și nu suntem văzuți! Când muncești și ești peste tot, abia atunci ești în elementul tău! Cum am zis, am refuzat cele două turnee, din alte considerente, ori din cauza banilor, ori pentru că nu ne plăcea asocierea cu alți artiști care erau pe scenă. Asia este un nume care trebuie păstrat curat, la nivelul la care trebuie să fie. Nu totul este despre bani!”, a mai spus ea, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Când s-a reunit trupa Asia

Trupa Asia s-a reunit în 2023, după o lungă perioadă de absență de pe scenă, iar cele care au reîntregit proiectul sunt Anca Neacșu, Sorana Darclee, Iana Novac și Anemona Niculescu. De-a lungul timpului, îndrăgita trupă de fete a avut mai multe componente, printre care Irina Nicolae, care a făcut parte din proiect la început, dar și Alexandra Potora sau Alina Crișan.

Cu toate acestea, înainte ca trupa să se reunească, Asia a trecut prin câteva neînțelegeri. Proiectul, care inițial s-a destrămat în 2006, se bucură în prezent de mult succes. Anul trecut, totuși, fanii se întrebau care este motivul pentru care Irina Nicolae, stabilită în Budapesta, nu a participat la reuniune. La momentul respectiv, Anca, Sorana, Iana și Anemona tratau subiectul după declarațiile făcute de colega lor.