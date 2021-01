Sorana, ex ASIA, atacată de un bărbat în scara blocului. Prin ce spaimă a trecut vedeta

Momente traumatizante pentru Sorana, ex ASIA. Cântăreaţa a trecut printr-o spaimă de zile mari după ce a fost atacată de un bărbat în scara blocului. Cu lacrimi în ochi, vedeta a povestit tot.

În vârstă de 35 de ani, Sorana Darclee, ex ASIA, a povestit, în cadrul emisiunii “Distracţiile lui Cazacu”, despre un incident traumatizant din copilărie: vedeta a fost atacată de un bărbat străin în scara blocului. Vizibil afectată de amintire, cântăreaţa a explicat tot ce s-a întâmplat cu lacrimi în ochi. Avea doar 12 ani când a fost lovită.

Mai mult, a vorbit despre acest episod ca fiind cel mai traumatizant din viaţa sa şi a recunoscut că încă îi este frică să se urce cu străini în lift. De asemenea, Sorana a dezvăluit câteva detalii legate de familia sa.

După divorţul dureros de Paul Moga, cel care a înşelat-o cu o escortă, Sorana şi-a refăcut viaţa alături de Cosmin. Deşi a trecut prin clipe de deznadeje, tăria de caracter a ajutat-o să îşi revină şi să vadă din nou partea plină a paharului.

Cât despre activităţile din ultima perioadă, artista a recunoscut că a ales să se concentreze pe lucruri pozitive, lăsând deoparte temerile şi momentele grele.

”Am pictat foarte mult, am făcut sport în casă, cu puțin timp înainte de a se închide sălile mă apucasem de yoga. Am continuat să fac apoi yoga prin zoom. Trebuie să recunosc mă cam luasem cu meditație, în izolare am descoperit-o, pentru că altfel cred că o luăm razna. Am încercat să mă concentrez pe lucruri cât mai pozitive, cât mai bune, mi-am ținut creierii departe de tot ce a însemnat media”, a mai spus Sorana Darclee.