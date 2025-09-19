Ultima oră
Kate Middleton, plasată strategic lângă Donald Trump. Momentul care a făcut-o pe Prințesa de Wales să lăcrimeze la banchetul regal de la Castelul Windsor
19 sept. 2025 | 15:05
de Daoud Andra

Momentul ruşinos în care Regina Camilla o dă pe Kate Middleton la o parte. Melania Trump a privit încurcată

Monden
Momentul ruşinos în care Regina Camilla o dă pe Kate Middleton la o parte. Melania Trump a privit încurcată
FOTO: Profimedia Images

Vizitele oficiale la nivel înalt sunt sinonime cu rigorile și protocolul, dar aduc uneori și momente neașteptate care dau naștere la comentarii. Un astfel de episod s-a petrecut în prima zi a vizitei de stat a președintelui american Donald Trump în Marea Britanie, atunci când Regina Camilla a surprins pe toată lumea printr-un gest neașteptat față de Prințesa de Wales, Kate Middleton.

Moment stânjenitor la casa regală

La sosirea cuplului prezidențial, Donald și Melania Trump au fost primiți la domeniul regal Windsor de Prințul William și soția sa, Kate Middleton. Întâlnirea a avut loc sub măsuri stricte de securitate, iar atmosfera părea una caldă, cu zâmbete și schimburi de politețuri. În drum spre Regele Charles și Regina Camilla, gazdele britanice au schimbat câteva cuvinte cu soții Trump.

Pe măsură ce delegațiile se apropi­au de Victoria House, conversațiile s-au împărțit firesc: Regele Charles a intrat într-un dialog cu Donald Trump, în timp ce Regina Camilla și Prima Doamnă a SUA au început să discute separat.

În acest context, Prințesa Kate, în vârstă de 43 de ani, s-a alăturat discuției dintre Camilla și Melania. La început, totul părea firesc – cele două doamne zâmbeau și schimbau impresii, iar Melania Trump părea încântată de dialog. Totuși, la scurt timp, Regina Camilla a făcut un gest larg cu mâna, semn clar că dorea să recâștige atenția exclusivă a invitatei americane.

Vezi și:
Melania Trump, extravagantă la dineul de stat de la Castelul Windsor. Kate Middleton, însă, a strălucit cu o rochie brodată manual. Foto
Gafa de protocol a lui Donald Trump la vizita de la Castelul Windsor. Momentul care i-a surprins pe Prințul William și Kate Middleton. Foto

Kate Middleton a înțeles semnalul și, cu eleganța care o caracterizează, s-a retras discret. A salutat-o politicos pe Melania, apoi s-a îndreptat spre Prințul William, lăsându-le pe Camilla și Prima Doamnă să continue discuția. Melania a privit vizibil încurcată, fără a înțelege exact motivul retragerii, dar a continuat conversația cu soția regelui.

Momentul, surprins de camere, a fost interpretat de mulți drept o situație jenantă, care a scos în evidență tensiuni subtile de protocol și dinamica aparte din cadrul familiei regale britanice.

Kate a strălucit la banchetul de stat

Dacă momentul de peste zi a fost considerat stânjenitor, Prințesa de Wales și-a recâștigat toată atenția la banchetul oficial organizat în seara aceleiași zile. Kate Middleton a uimit printr-o apariție spectaculoasă: un palton lung, auriu, din dantelă brodată manual, semnat Philippa Lepley, purtat peste o rochie elegantă din crep de mătase. Broderiile cu trandafiri realizați cu fir de aur și noduri franțuzești au fost văzute ca un omagiu adus meșteșugului britanic tradițional.

În completarea ținutei, Kate a purtat distincții regale de mare prestigiu: Ordinul Familiei Regale al Regelui Charles, Ordinul Familiei Regale al Reginei Elisabeta a II-a și Marea Cruce a Ordinului Regal Victorian.

Prințul William, la rândul său, a impresionat într-un frac Windsor cu cravată albă, accesorizat cu eșarfa Ordinului Jartierei și medaliile jubiliare primite de-a lungul anilor. Cuplul princiar a publicat pe rețelele sociale o fotografie oficială înainte de banchet, însoțită de mesajul: „Ready for The State Banquet”, o dovadă a unității și eleganței lor.

Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Elena Băsescu, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat peste măsură. De necrezut cum a ajuns să arate. Nu-i mai pasă de siluetă / FOTO
Digi24
VIDEO Președintele Cehiei, vacanță în România. Ce locuri a vizitat în cele câteva zile petrecute aici: „O țară frumoasă, recomand tutur
Adevarul
Țările care au spus „nu” schimbării orei: ce efecte au resimțit oamenii și ce s-a constatat. Exemplul Turciei
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Anda Adam profită de felul în care arată soţul ei, la Asia Express. Cum a făcut bani pe urma lui Joseph: „Sigur au cash la ei”
Anda Adam profită de felul în care arată soţul ei, la Asia Express. Cum a făcut bani pe urma lui Joseph: „Sigur au cash la ei”
Monden
acum 7 minute
Alina Laufer a născut pentru a patra oară. Vedeta în vârstă de 42 de ani are o fetiţă perfect sănătoasă. Numele ales pentru micuţă
Alina Laufer a născut pentru a patra oară. Vedeta în vârstă de 42 de ani are o fetiţă perfect sănătoasă. Numele ales pentru micuţă
Monden
acum o oră
Horoscopul zilei de sâmbătă, 20 septembrie. Zodia pentru care se iveşte o creştere financiară importantă
Horoscopul zilei de sâmbătă, 20 septembrie. Zodia pentru care se iveşte o creştere financiară importantă
Horoscop
acum 2 ore
O mai ţii minte pe Lucelia Santos din telenovela ”Sclava Isaura”? Actriţa a împlinit 68 de ani, puţini îşi dau seama cine este
O mai ţii minte pe Lucelia Santos din telenovela ”Sclava Isaura”? Actriţa a împlinit 68 de ani, puţini îşi dau seama cine este
Monden
acum 3 ore
Parteneri
Cum vede un tânăr profesor de religie școala de azi? Diferențe uriașe între oraș și sat: „Generațiile se schimbă..."
Click.ro
VIDEO Din vacanță, la război. Povestea uimitoare a unui kenyan trimis cu forța pe frontul din Ucraina: „O să mă omoare”
Digi24
S-a aflat ce avere are Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner. A ieșit la iveală unde s-a dus tot ce a strâns toată viața lui. Neașteptat ce decizie s-a luat
Unica.ro