Momentul ruşinos în care Regina Camilla o dă pe Kate Middleton la o parte. Melania Trump a privit încurcată

Vizitele oficiale la nivel înalt sunt sinonime cu rigorile și protocolul, dar aduc uneori și momente neașteptate care dau naștere la comentarii. Un astfel de episod s-a petrecut în prima zi a vizitei de stat a președintelui american Donald Trump în Marea Britanie, atunci când Regina Camilla a surprins pe toată lumea printr-un gest neașteptat față de Prințesa de Wales, Kate Middleton.

Moment stânjenitor la casa regală

La sosirea cuplului prezidențial, Donald și Melania Trump au fost primiți la domeniul regal Windsor de Prințul William și soția sa, Kate Middleton. Întâlnirea a avut loc sub măsuri stricte de securitate, iar atmosfera părea una caldă, cu zâmbete și schimburi de politețuri. În drum spre Regele Charles și Regina Camilla, gazdele britanice au schimbat câteva cuvinte cu soții Trump.

Pe măsură ce delegațiile se apropi­au de Victoria House, conversațiile s-au împărțit firesc: Regele Charles a intrat într-un dialog cu Donald Trump, în timp ce Regina Camilla și Prima Doamnă a SUA au început să discute separat.

În acest context, Prințesa Kate, în vârstă de 43 de ani, s-a alăturat discuției dintre Camilla și Melania. La început, totul părea firesc – cele două doamne zâmbeau și schimbau impresii, iar Melania Trump părea încântată de dialog. Totuși, la scurt timp, Regina Camilla a făcut un gest larg cu mâna, semn clar că dorea să recâștige atenția exclusivă a invitatei americane.

Kate Middleton a înțeles semnalul și, cu eleganța care o caracterizează, s-a retras discret. A salutat-o politicos pe Melania, apoi s-a îndreptat spre Prințul William, lăsându-le pe Camilla și Prima Doamnă să continue discuția. Melania a privit vizibil încurcată, fără a înțelege exact motivul retragerii, dar a continuat conversația cu soția regelui.

Momentul, surprins de camere, a fost interpretat de mulți drept o situație jenantă, care a scos în evidență tensiuni subtile de protocol și dinamica aparte din cadrul familiei regale britanice.

Kate a strălucit la banchetul de stat

Dacă momentul de peste zi a fost considerat stânjenitor, Prințesa de Wales și-a recâștigat toată atenția la banchetul oficial organizat în seara aceleiași zile. Kate Middleton a uimit printr-o apariție spectaculoasă: un palton lung, auriu, din dantelă brodată manual, semnat Philippa Lepley, purtat peste o rochie elegantă din crep de mătase. Broderiile cu trandafiri realizați cu fir de aur și noduri franțuzești au fost văzute ca un omagiu adus meșteșugului britanic tradițional.

În completarea ținutei, Kate a purtat distincții regale de mare prestigiu: Ordinul Familiei Regale al Regelui Charles, Ordinul Familiei Regale al Reginei Elisabeta a II-a și Marea Cruce a Ordinului Regal Victorian.

Prințul William, la rândul său, a impresionat într-un frac Windsor cu cravată albă, accesorizat cu eșarfa Ordinului Jartierei și medaliile jubiliare primite de-a lungul anilor. Cuplul princiar a publicat pe rețelele sociale o fotografie oficială înainte de banchet, însoțită de mesajul: „Ready for The State Banquet”, o dovadă a unității și eleganței lor.