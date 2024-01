Momentul în care fereastra unui avion cu 177 de persoane la bord explodează imediat după decolare. Clipe de groază pentru pasageri VIDEO

Clipe de groază pentru cei 177 de pasageri ai unui zbor al companiei Alaska Airline. Aeronava a aterizat de urgență, vineri, 5 ianuarie 2024, în statul american Oregon, după ce una dintre ușile avionului s-a desprins de pe fuzelaj în timpul zborului. Momentele șocante au fost surprinse de câțiva pasageri!

Pasagerii unui zbor al companiei Alaska Airline au trecut prin momente de panică, la scurt timp de la decolarea aeronavei. Aceștia au privit îngroziți cum una dintre ușile avionului se desprinde și explodează în timpul zborului. În urma incidentului, și una dintre ferestrele avionului a explodat.

Aeronava a decolat de pe Aeroportul Internaţional din Portland, vineri, 5 ianuarie. La scurt timp de la decolare, membrii echipajului au raportat o problemă de presurizare.

Un pasager din avion, Kyle Rinker, a declarat că o ușă s-a desprins de pe fuzelaj după decolare, notează BBC. Imaginile postate pe internet au arătat cum ușa era desprinsă de pe fuzelaj, iar măștile de oxigen de urgență atârnau de tavan.

Din fotografii se poate vedea că zona afectată se afla la coada avionului, în spatele aripii și al motoarelor. Lângă scaunele pasagerilor s-a format o gaură imensă, iar oamenii purtau măști de oxigen. Cei 171 de pasageri și 6 membri ai echipajului au scăpat teferi. Avionul a aterizat de urgență pe Aeroportul Internațional Portland.

După acest incident, Alaska Airlines reține la sol întreaga flotă de avioane Boeing 737-9 MAX, iar Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor investighează cazul. Datele de zbor au indicat faptul că avionul a ajuns la 4.876 de metri altitudine în momentul exploziei.

Citește și: Cele mai nesigure companii aviatice din lume. Românii zboară des cu două dintre ele

În luna octombrie 2023, avionul Boeing 737 Max 9 a luat certificarea pentru zbor și era descris ca fiind „cea mai analizată aeronavă de transport din istorie”. De-a lungul timpului au existat anumite probleme cu acest tip de avion.

În martie 2019, toată gama de Boeing 737 Max 9 a fost oprită la sol, după ce două aeronave s-au prăbușit în circumstanțe similare. Pentru ca aeronavele să mai zboare, fiecare avion Boeing 737 Max 9 a trecut printr-o serie de modificări semnificative.

Dramatic video alert | An #AlaskaAirlines window blows out mid-air, forcing an #EmergencyLanding in #Oregon #viral pic.twitter.com/gB3azYMRMT

— Mojo Story (@themojostory) January 6, 2024