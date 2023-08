Momentul în care Ceaușescu a pus Rusia cu botul pe labe. Ce i-a spus lui Gorbaciov. Elena Ceaușescu a rămas mută de uimire

Cu doi ani înainte de căderea ultimului regim dictatorial în Europa de Est, Nicolae Ceaușescu avea să se întâlnească, la București, cu artizanul glaznostului și al perestroikăi, Mihail Gorbaciov. În cadrul acestei întâlniri a fost și momentul în care Ceaușescu a pus Rusia cu botul pe labe, iar totul avea să fie dezvăluit de o serie de interviuri acordate de Ștefan Andrei, fost ministru de Externe în perioada comunistă, autoarei Lavinia Betea.

Venit la putere în urma unor nemulțumiri în interiorul partidului, Mihail Gorbaciov avea să devină și ultimul lider sovietic al URSS, după lovitura de stat dată de Boris Elțîn.

Ideea cu care prelua puterea Corebaciov, în contextul mutărilor din sfera de influență a URSS a parte din statele din Europa de Este, era o cvazi-liberalizare a economiilor centralizate de stat, prin așa numitele glaznost și perestroika. Gorbaciov a folosit pentru prima dată acest termen într-un discurs în timpul vizitei sale la Tolyatti în 1986.

Perestroika a durat din 1985 până în 1991 și este adesea considerată a fi o cauză semnificativă a prăbușirii Blocului Estic și a dizolvării Uniunii Sovietice, acest lucru marcând, de fapt, și sfârșitul Războiului Rece.

Nemulțumit de cum se derulau lucrurile în jurul său, Nicolae Ceaușescu strângea și mai mult lațul dictatorial în jurul gâtului populației sale, iar în 1987 cerea liderului URSS o întâlnire.

Acest moment avea să se întâmple la București, pe 4 iunie 1987. Conform documentelor vremii, raportul lui Gorbaciov despre călătoria sa în România descrie o experiență foarte diferită de primirea populară pe care a primit-o în aprilie la Praga.

Notele lui Cherniaev arătau disconfortul clar al lui Gorbaciov față de Ceaușescu, sentimentul general de opresiune pe care îl găsea într-o țară în care ”demnitatea umană nu are absolut nicio valoare”, în care scandările robotice ale mulțimilor ”îți făceau capul să explodeze” și în care exista penurie de aproape orice.

Cu toate acestea, Gorbaciov considera că trebuie să își arate sprijinul pentru toți liderii aliați, chiar dacă în acest caz ”se simțea ca un prost”.

Deși, aparent, părea impresionat de realizările Socialismului în România lui Nicolae Ceaușescu, liderul sovietic nu era nici pe departe confortabil cu ideea de a se întâlni față-în-față cu acesta, iar în aceleași note ale sale, Gorbaciov scria:

”Mă uit la el și mă simt ca un prost. El are deja totul hotărât în ceea ce privește democrația, alegerile libere și cooperarea colectivelor de muncă libere. Când Ceaușescu și cu mine am ieșit în fața oamenilor, reacția lor a fost ca o cutie muzicală înfășurată: „Ceaușescu-Gorbaciov!” „Ceaușescu-pacea!” Când mă apropiam de oameni, îi întrebam: „Știți și alte cuvinte? Mai târziu mi s-a spus că acești lăutari au fost aduși acolo cu un autobuz în acest scop. Toate acestea produc un sentiment de opresiune.

Demnitatea umană nu are absolut nicio valoare. Nu am putut purta o conversație normală cu oamenii nicăieri: nici pe stradă, nici la fabrica pe care am vizitat-o. Nu făceau decât să strige „Ceaușescu-Gorbaciov!”. „Gorbaciov-Ceauș.escu!” Îți face capul să explodeze. [Am] fost dus la un magazin și la o piață.

Peste tot sunt vitrine. Oamenii spun că, după ce am plecat, mase de oameni s-au grăbit să ia marfa. Ceaușescu s-a simțit teribil de jignit când am vorbit în public despre glasnost, despre perestroika, când mi-am permis să vorbesc concret despre ceea ce facem în URSS. Asta l-a scos din fire.”