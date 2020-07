Marele vis al lui Nicolae Ceaușescu. A fost blocat de SUA și URSS

Nicolae Ceaușescu a avut un vis uriaș care s-a destrămat sub privirile sale. Despre ce este vorba și ce ar fi trebuit să dețină România în timpul comunismului?

Nicolae Ceaușescu a visat o Românie mare, puternică, de care toată lumea în lung și-n lat să audă, dar toate astea cu orice preț. Dictatorul visa inclusiv ca România să intre în clubul select al statelor posesoare de arme atomice. Din păcate, eforturile sale au fost în zadar, țara noastră rămânând un stat care folosește energia atomică doar în scopuri pașnice. Programul nuclear românesc a început în anul 1950 și a fost de uz civil la început. URSS a încheiat cu România un acord bilateral pe data de 22 aprilie 1955 prin care se angaja să furnizeze asistența nucleară în domeniul folosirii energiei atomice strict în scopuri civile.

În acest context, România a primit echipamente și tehnologii nucleare sovietice, ulterior liderii au dezvoltat și ambiții militare în domeniul nuclear. După runde de negocieri în 1962, URSS a acceptat să-i furnizeze României și proiectile nucleare, dar promisiunile nu s-au concretizat din cauza crizei rachetelor din Cuba din octombrie din același an. România a desfășurat unele activități care nu erau în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de țara noastră, semnatară a Tratatului privind Neproliferarea Armelor Nucleare (NPT) din 1 iulie 1968, arată m.adevărul.ro

„Experimentele au avut loc la Piteşti, în laboratorul de examinare post-iradiere (LEPI), achiziţionat de la firma franceză Ateliers et Chantiers de Bretagne. Scopul lor a fost să determine capacitatea specialiştilor români şi a infrastructurii de la acel moment de a separa plutoniul, ceea ce ar fi fost util în eventualitatea în care România ar fi obţinut o instalaţie-pilot sau una la scară industrială. Specialiştii care au luat parte la aceste experimente au fost Dr. M. Ciocănescu, directorul Secţiei de Reactori şi Celule Fierbinţi din cadrul Institutului de Cercetări Nucleare (ICN), Dr. N. Perescu, cercetător chimist în cadrul ICN, şi Dr. N. Andreescu, directorul Institutului pentru Reactori Nucleari Energetici

Cercetătoarea Eliza Gheorghe, autoarea studiului „Proliferation and the Logic of the Nuclear Marketplace“