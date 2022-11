Momentul în care Cătălin Botezatu şi-a pierdut toată averea. A rămas fără nimic, o mare lovitură: „Avionul privat, casa de la Monte Carlo, vila din Primăverii”

Cătălin Botezatu a trecut prin momente grele. Celebrul jurat de la emisiunea ,,Bravo, ai stil” și-a pierdut toată averea. Celebrul designer i-a lăsat pe fani fără reacție atunci când a vorbit transparent despre bunurile pe care nu le mai are în posesie. Internauții nu înțeleg cum un asemenea lucru i s-a putut întâmpla tocmai lui. „Am rămas fără nimic, absolut zero”, a subliniat cunoscutul creator de modă. Iată mai multe detalii despre momentul de cotitură al vedetei!

Cătălin Botezatu și-a pierdut toată averea. Celebrul jurat de la emisiunea ,,Bravo, ai stil” a avut parte de momente teribile. Acesta a dezvăluit că perioada dificilă din viața lui din punct de vedere financiar a fost când avea doar 26 de ani. Creatorul de modă a început să lucreze atunci cu niște oameni care l-au furat, iar într-o clipă de neatenție a pierdut totul.

,,Am pierdut o casă la Monte Carlo, 30 și ceva de ferme agricole care valorau milioane. Proprietăți în toată România, elicopter, avion, casă de modă. Terenuri, 22 de milioane de mărci, 100 de milioane de coroane suedeze.

Casa în Primăverii, cu două etaje. Am rămas fără nimic, absolut zero. Niște oameni inteligenți, dar, în același timp și perverși, am colaborat cu ei și au reușit să ne ia totul. La 26 de ani”, a declarat designerul în urmă cu ceva timp.