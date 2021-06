Câți bani câștigă Cătălin Botezatu pe internet, de fapt. Ia o mică avere în fiecare lună EXCLUSIV

Celebrul designer Cătălin Botezatu a fost luat în colimator de Oana Zăvoranu, pe motiv că ar fi ajuns să trăiască din reclame, la diverse produse, pe conturile sociale.

Nu mai este un secret că Oana Zăvoranu le-a declarat război vedetelor care trăiesc din reclame. Mai nou, Zăvo a adus vorba despre Cătălin Botezatu, care, în pandemie, a făcut bani frumoși din postările publicitare, pe Facebook și pe Instagram:

Reporterii impact.ro au aflat cum se împarte ”mălaiul”, din publicitate, pe conturile sociale, și care sunt cele mai ofertate vedete. Și, surpriză!, Cătălin Botezatu se află în top, pe listă:

”Cătălin primește și 2.500 de euro, pentru o postare, plus că are un contract pe perioadă nedeterminată cu o firmă de ochelari de lux, de unde își poate lua modele de 10.000 de euro lunar, dar și bani. Iar zile trecute el se afla în Iordania, pentru a cincea oară, o călătorie de promovare, tot un contract de imagine”, ne-au spus apropiații celebrului designer vestimentar.

La egalitate cu el, la capitolul venituri din publicitate, pe conturile sociale, se află și fosta lui iubită, Bianca Drăgușanu, cu încasări lunare de peste 10.000 de euro:

”Eu am un reach la tot Instagramul meu, am contracte foarte bune și câștig peste 10.000 de euro din tot ce se întâmplă acolo, scris și pe foaie la care se plătește taxă. Iar eu trebuie să am întotdeauna instastory-uri, plătesc taxe și impozite la toate încasările. Trebuie să-mi pozez pantofii, bluzița, extensiile, cerceii și așa mai departe. Trebuie să am un flux”, se mândrea Bianca Drăgușanu, la Antena 1.