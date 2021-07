Cătălin Botezatu a trăit momente frumoase la Cannes, dar acum se confruntă cu unele provocări greu de dus! Cunoscutul creator de modă vrea să se asigure că totul merge bine după operația la colon, așa că este nevoit să le ceară ajutorul medicilor.

Cătălin Botezatu nu a stat locului o clipă în ultima perioadă. Designerul a fost nevoit să fie prezent în Iordania, Madeira, Petra, ba chiar și la Cannes, așa că s-a hotărât să recurgă la un control de sănătate pentru a se asigura că nu a întrecut măsura.

Juratul de la Kanal D a fost nevoit să ajungă pe masa de operație anul trecut, după ce medicii i-au descoperit o tumoră la colon. Acesta s-a confruntat și cu probleme la inimă, așa că o să se asigure că totul este în regulă după această perioadă tumultoasă din viața sa.

„Sunt ok! E adevărat că toată această nebunie cu mersul la Cannes, chiar dacă a părut o chestie frumoasă, că am luat un premiu, că am făcut o prezentare, și-a pus amprenta puțin pe sănătatea mea.

A fost o alergătură continuă, nu am avut timp să mă odihnesc deloc și la venire, am zăcut, la propriu, o zi și o noapte, dar sunt ok.

Merg la sfârșitul lunii la Istanbul pentru control, pentru că trebuia să merg de acum o lună și nu am mers…Dar sunt bine!”, a zis Cătălin Botezatu pentru Ciao.