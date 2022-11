Momentul în care Carla’s Dreams apare fără mască într-un videoclip. Imaginile pe care orice fan trebuie să le vadă. Foto

Una dintre cele mai cunoscute și apreciate formații ale scenei muzicii românești aniversează zece ani de activitate, iar momentul a fost celebrat cum se cuvine. Fanii au avut parte de mai multe surprize din partea artiștilor, odată cu lansarea piesei „Adidașii gri”, poate cea mai importantă fiind momentul în care Carla’s Dreams apare fără mască.

Ne-au cântat și încântat de un deceniu, toate piesele lansate de ei devenind hituri, bucurându-se de un succes uriaș în rândul publicului din România. De tot atâta timp, fanii formației s-au întrebat cine este în spatele măștii.

Pentru a marca aniversarea a zece ani de activitate, Carla’s Dreams a lansat piesa „Adidașii gri”, ale cărei versuri sunt, de fapt, o „confesiune care prezintă povestea miilor de pași, de locuri vizitate, de sentimente intense și emoții speciale din cei 10 ani de întâlniri constante cu publicul în diverse colțuri ale lumii”, au explicat reprezentanții formației.

Fanii au avut șansa să o asculte întâia oară la începutul acestui an, în cadrul unei ediții a matinalului de la Radio Zu, moment în care solistul trupei spunea:

„E o piesă pe care n-am terminat-o încă, este o schiță – „Adidașii gri”. Eu am avut două perechi de încălțăminte în toți ăștia 10 ani. Asta-i a treia. Asta e nouă, am investit în imagine. (…) Prima [pereche] cred că am avut-o vreun an jumate, în afară de primul an, că încă nu aveam principiul ăsta. Și asta, ultima [pereche], am avut-o vreo 4 ani și două luni. Și piesa este despre asta. O să fie „tempus fugit: 4” (timpul zboară, ideea de a crea ceve ieșit din tipare rămâne), nu este despre adidași, evident. Este un raport al nostru pentru public: noi am făcut 3, până acum. Ăsta o să fie al patrulea, pe care sper să reușim să-l lansăm undeva într-o lună.”