Ce talent ascuns are Denise Rifai. Prezentatoarea, mărturisire neaşteptată: „Dacă aș fi avut două vieți, mi-ar fi plăcut să fiu și eu” VIDEO EXCLUSIV

Prezentatoarea emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” (Kanal D) a fost vedeta prezentării de modă semnată Eli Lăslean, din cadrul evenimentului Soirees de la Mode 29 by Alin Gălățescu. După ce în urmă cu aproximativ două săptămâni a bifat prima experiență ca model, iată că vedeta Kanal D se simte bine pe podium, în rochii elegante, și se comportă ca un adevărat manechin.

Deși televiziunea este marea ei pasiune, ea este atrasă și de scenă, și onorează toate invitațiile primite. „Dacă aș fi avut două vieți, mi-ar fi plăcut să fiu și eu model!”, a mărturisit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, Denise Rifai.

Denise Rifai a avut șansa să descopere modellingul datorită designerului Eli Lăslean la evenimentul aniversar prin care a celebrat 30 de ani de activitate. Iată că nu a rămas o experiență singulară, iar prezentatoarea TV a acceptat din nou să urce pe podium, ca manechin.

„Întotdeauna mă orientez spre fetele cu care simt că am ceva în comun și în seara aceasta pentru mine prezintă Lili, pe care o vedeți aici, și cu care am lucrat de foarte mult timp și mai am încă trei fete frumoase.

Vedeta Kanal D se declară încântată de această provocare care i s-a ivit la 37 de ani:

De această dată, prezentatoarea TV a etalat o rochie roșie, lungă, elegantă, care i-a pus în evidență silueta de invidiat și bustul generos.

Fiind deja la a doua experiență ca model, bruneta a afișat o siguranță în mișcări, plăcându-i să fie în lumina reflectoarelor și în altă ipostază decât cea de gazdă a emisiunii „40 de întrebări”, unde e nevoită să poarte haine negre, pentru a nu ieși în evidență față de invitat.

Când era puștoaică, Denise Rifai nu a cochetat cu modellingul. În schimb, acum, după ce a experimentat acest lucru, și-ar dori ca, în cazul în care va avea o fiică, să o îndrepte spre acest domeniu.

„Nu m-am gândit niciodată (n.r. modelling), toată lumea îmi spunea că am un cap foarte frumos, nu am înălțime de model, am 1,72 m, nu e de podium. Nu m-am gândit niciodată la ceva de genul acesta, dar întotdeauna mi-a plăcut și îmi place foarte mult. Dacă vreodată o să am o fată, o vreau înaltă și pe podium”, a mai mărturisit ea pentru Playtech Știri.