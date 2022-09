Momentul care l-a „devastat” pe antrenorul Simonei Halep. Patrick Mouratoglou a dezvăluit cine i-a spulberat cel mare vis

Patrick Mouratoglou nu se mulțumește doar cu profesia de antrenor. Își dorește foarte tare să fie un „deschizător” de drumuri și chiar un mentor pentru cei care vin la academia lui de tenis. Antrenorul Simonei Halep a dezvăluit care a fost una dintre cele mai mari dureri din viața lui.

Patrick Mouratoglou este un antrenor de succes și are în CV colaborarea cu multe nume grele din tenis. Serena Williams și Simona Halep sunt doar două exemple, dar lista poate continua. Poate puțin cam prea importante, în opinia lui Ilie Năstase, care i-a reproșat că nu știe să lucreze cu sportivi tineri. Antrenorul francez și-a făcut un obicei în a-și da cu părerea despre mulți jucători sau situații din tenis. Și asta iar a supărat!

Este tot mai clar că Patrick Mouratoglou își dorește să-și depășească statutul de antrenor de tenis și își dorește foarte tare să fie văzut drept un om care construiește cariere și la care poți apela pentru orice sfat. Mai ales în tenis.

„Am devenit unul dintre cei mai buni juniori din Franța și scopul meu a fost să devin un jucător profesionist. Eram convins că pot realiza acest lucru și eram atât de hotărât să fac tot ce este necesar, dar părinții mei nu au putut să-mi înțeleagă visul. Nu m-au susținut. Au crezut că este mai sigur să investească în educație.

Am fost atât de devastat. Dacă nu puteam să investesc 100% în tenis, atunci am decis că nu voi juca deloc. Am agățat racheta și am renunțat la visul meu.

Am dat vina pe părinții mei mulți ani până mi-am dat seama că era vina mea. Realitatea este că nu am reușit să-i conving. Nu am reușit să-i fac să vadă din perspectiva mea, să-i liniștesc cu privire la temerile lor și să găsesc un compromis”, a declarat Patrick Mouratoglou.