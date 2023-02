Cristi Borcea, răspuns savuros când a fost întrebat cât de mari sunt cheltuielile pentru nouă copii. „Dacă fac astfel de calcule, ne prinde campionatul următor”

Cristi Borcea are o familie mare… și cheltuieli pe măsură. Fostul acționar dinamovist a recunoscut, într-un interviu recent, că plătește lunar o sumă considerabilă pentru întreținerea celor nouă copii pe care îi are din trei căsnicii. Banii nu sunt însă o problemă. Averea lui este estimată la peste 80 de milioane de euro.

Cristi Borcea cheltuie enorm în fiecare lună

Cristi Borcea a făcut primele „afaceri” la vârsta de 15 ani, iar acum are o avere de peste 80 de milioane de euro, deși ani buni a fost în închisoare. Și de acolo și-a organizat firmele și a câștigat bani buni. Fostul acționar dinamovist a fost o prezență constantă în topurile financiare întocmite de Forbes și Capital an de an și are afaceri în imobiliare. turism, comerț cu combustibili și agricultură. În aceste condiții, nu este de mirare că-și poate permite cheltuieli foarte mari, mai cu seamă că trebuie să aibă grijă de cei nouă copii ai lui.

„Nu aș vrea să fac aceste calcule, pentru că ne prinde campionatul viitor, ce înseamnă cheltuielile pentru 9 copii, cu școli, cu case, cu bone, cu mașini și încă 20 de persoane, care nu fac parte din cei care ajută copiii, mă refer șoferi, bone. Pe fiecare lună am în întreținere peste 50 de persoane permanente. Nu vorbesc de angajați, nu vorbesc de salarii. Și atunci este normal că se uită majoritatea la tine și văd condițiile în care stau copiii mei și unde învață… Dar nu știu prin câte am trecut și ce am pătimit și prin câte suferințe, asta e viața”, a spus Cristi Borcea în cadrul podcast-ului „Fiță cu Adiță”.

Fostul acționar al clubului Dinamo a avut o viață amoroasă tumultoasă. A ajuns la a treia căsnicie, dar a avut și mai multe aventuri. Cu Valentina Pelinel este însurat de mai bine de cinci ani și au împreună trei copii și nici nu se gândește că ar putea să fie înșelat.

„Am fost și sunt gelos, normal. În momentul în care iubești, ești gelos. În momentul în care nu iubești, nu ești gelos. Întotdeauna în jurul oamenilor cu bani, oamenilor puternici, 90% din timp sau cu cine ne vedem, mă refer la toți, îți cer câte ceva, asta e problema. Și am fost obișnuit și sunt obișnuit. Eu nu prea cer pentru că trebuie să dau altora”, a mai spus fostul patron din fotbalul românesc.

Cristi Borcea are 53 de ani și apelează des la tratamente faciale. A recunoscut că a mers la medic și i s-a injectat botox încă de la vârsta de 35 de ani.