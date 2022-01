Momentele chinuitoare prin care a trecut Andra Volos. A refuzat să meargă la spital

Clipe îngrozitoare pentru Andra Voloș. Frumoasa brunetă a fost infectată cu virusul COVID-19 și a refuzat să meargă la spital. Fosta iubită a lui Bogdan Mocanu preferă să se trateze de coronavirus în confortul casei sale. Ce probleme de sănătate a avut. Acum două săptămâni frumoasa șatenă a fost supusă unei intervenții chirurgicale.

Pentru Andra Voloș, anul 2022 nu a început atât de bine. Acum două săptămâni, fosta iubită a lui Bogdan Mocanu a ajuns pe mâinile medicilor și a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Ghinioanele continuă pentru șatenă, deoarece vedeta s-a infectat cu noul coronavirus.

Cu toate acestea, Andra Voloș a refuzat să meargă la spital și a decis să se trateze acasă. Momentan, starea ei de sănătate este mai bună, deși a avut majoritatea simptomelor. Vedeta s-a simțit rău, a avut febră, frisoane și tuse seacă. Din fericire, șatena și-a păstrat gustul și mirosul.

„Am fost mai grav, azi sunt chiar foarte bine, nu mai simt niciun simptom. Am avut frisoane, febră foarte mare, tusă seacă în timp ce dormeam, de toate în afară de gust și miros, am avut amețeli, căderi de calciu”, a declarat Andra Voloș, potrivit celor de la Spynews .

Deși a fost diagnosticată pozitiv cu virusul COVID-19, Andra Voloș a luat hotărârea de a se trata în confortul propriei case, fiindu-i teamă să meargă la spital, de unde, spune ea, ar putea lua alte bacterii.

Fosta vedetă de la Kanal D susține că se află pe mâini bune, deoarece este tratată de o prietenă de-ale ei, care este asistentă medicală.

„Mă tratez acasă și am pe cineva care a venit la mine să mă verifice. Nu am mers la spital că îmi era să nu iau altceva și să nu mă internez acolo”, a mai spus Andra Voloș.

Acum două săptămâni, Andra Voloș a trecut printr-o intervenție chirurgicală, în Turcia. Și-a făcut o operație de liposucție, un vis pe care și l-a îndeplinit după mulți ani de zile.

„Am dureri foarte mari, dar pot spune, totuși, că sunt ok. Mă interesa să ies din operație, să fiu eu. Am un drenaj… Sunt cam amețită, îți dai seama, am stat șase ore în operație… Medicul mi-a transmis, printr-o asistentă, că a ieșit superb, că a ieșit fix ce a vrut el.

Mai stau aici până sâmbătă seara, apoi voi fi mutată pentru cinci-șase zile la un hotel, pentru că e nevoie să fiu supravegheată, să fiu masată, perfuzii… Nici nu am voie să stau singură perioada asta, pe picioare nu pot să stau. Bine că m-am trezit din anestezie, că a fost foarte lungă”, a declarat Andra Volos, pentru cancan.ro.