Informații de ultimă oră după operația Andrei Volos din Turcia: ‘Sunt amețită’

Andra Volos, fosta concurentă din cadrul emisiunii Puterea Dragostei, a trecut printr-o intervenție chirurgicală dificilă. După operația din Turcia, vedeta a vorbit despre starea sa de sănătate și despre cum a ajuns să ia o decizie clară privind aspectul său fizic. Tânăra este o fire perfecționistă, astfel că nu putea rata o astfel de ocazie.

Una dintre cele mai apreciate concurente de la Puterea Dragostei a încheiat anul delectându-se cu preparatele delicioase de sărbători. Andra Volos s-a desfătat cu un adevărat festin, însă la scurt timp după Revelion a ajuns pe masa de operație, direct în Turcia. Vedeta a făcut primele mărturisiri după intervenția suferită. Iată cum a decurs operația Andrei Volos și cum se simte în prezent fosta concurentă de la Kanal D.

Tânăra de la Puterea Dragostei este extrem de atentă la aspectul său fizic. Fire perfecționistă, aceasta a ales să se programeze pentru o intervenție de liposucție, astfel că după ce s-a bucurat de preparatele de sărbători, a dat fuga în Turcia pentru a se opera la unul dintre cei mai celebri medici esteticieni. Operația tinerei a avut loc vineri, după amiază, și a durat aproximativ șase ore. Vedeta a început să își revină treptat și a făcut primele mărturisiri după operație.

„Am dureri foarte mari, dar pot spune, totuși, că sunt ok. Mă interesa să ies din operație, să fiu eu. Am un drenaj… Sunt cam amețită, îți dai seama, am stat șase ore în operație… Medicul mi-a transmis, printr-o asistentă, că a ieșit superb, că a ieșit fix ce a vrut el.

Mai stau aici până sâmbătă seara, apoi voi fi mutată pentru cinci-șase zile la un hotel, pentru că e nevoie să fiu supravegheată, să fiu masată, perfuzii… Nici nu am voie să stau singură perioada asta, pe picioare nu pot să stau. Bine că m-am trezit din anestezie, că a fost foarte lungă”, a declarat Andra Volos, pentru cancan.ro.