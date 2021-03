Momente tulburătoare pentru Sharon Stone. Prin ce a trecut actrița

Momente tulburătoare pentru Sharon Stone. Celebra actriță din Basic Instinct a dezvăluit cea mai mare dramă a vieții sale, o tragedie prin care niciun om nu ar trebui să treacă vreodată. Ți se face pielea de găină. Cine i-a făcut rău faimoasei blondine, secretul a fost dezvăluit acum.

Sharon Stone a fost abuzată de către propriul ei bunic

Are 63 de ani și este considerată una dintre cele mai frumoase, talentate și apreciate actrițe din ultimii 30 de ani, de la Hollywood. Sharon Stone, blondina care a cucerit milioane de bărbați în celebra scenă din sala de interogatoriu din Basic Instinct, a mărturisit cea mai mare dramă a vieții sale. În spatele zâmbetului de milioane, a chipului de adolescentă și a ochilor albaștri și senini se ascunde o durere imensă. Puțini sunt cei care știu că actrița a trăit o adevărată dramă pe vremea când era foarte tânără.

Într-un interviu recent acordat publicației The New York Times, Sharon Stone a vorbit despre lansarea cărții sale autobiografice, The Beauty of Living Twice, în care vedeta a detaliat un anumit episod traumatizant din viața sa.

Starul hollywoodian și sora sa mai mică au fost abuzate de către propriul lor bunicul, pe vremea când erau doar niște copii. Sharon Stone consideră că este timpul de lăsa această traumă în trecut, deși episodul îngrozitor a bântuit-o întreaga ei viață. După ce a terminat de scris cartea, actrița i-a dăruit-o mamei sale, care a fost prima persoană care a citit-o.

Ce declară mama lui Sharon Stone despre episodul traumatizant

Deși actrița nu a vorbit în detaliu despre trauma pe care a suferit-o în momentul în care a fost siluită de către bunicul său, Sharon Stone a anunțat că îi va acorda un interviu exclusiv vedetei de televiziune Oprah Winfrey, despre care fanii sunt convinși că va afla ce s-a întâmplat, de fapt, cu diva de la Hollywood în copilărie.