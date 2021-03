De ce nu au avut copii Cristina Deleanu și Eugen Cristea. Ce i-au spus lui Măruță

Actorii Cristina Deleanu și Eugen Cristea au venit în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde au vorbit despre relația lor, o relație care datează de aprope patru decenii.

Eugen Cristea și Cristina Deleanu și-au spus povestea de viață, cum s-au cunoscut și cum au rămas împreună vreme de 37 de ani.

”Cristina Deleanu si Eugen Cristea, împreună de 37 de ani. E un lucru extraordinar, dar si familia voastra o admiram. Si voi stiti secretul. Cand am vazut-o, nu mi-am dat seama ca e jumatatea mea. Aveam 12 ani si mergeam la toate spectacolele de teatru si am vazut 2 piese care mi-au ramas in memorie, si am vazut o actrita, pe doamna aici de fata, si credeam ca e o actrita din Franta. Asa parea. Ea avea 24 de ani. E diferență de 11 ani între noi. Are o supereleganta si are ea un anume stil pe care il admir, făcand din obiecte mici lucruri spectaculoase. Eu fac 69 de ani. Ea are 80 de ani împliniți. Acum poartă o peruca, filmeaza un lungmetraj cu o tanara regizoare, are rolul unei femei bătrâne”, a spus actorul Eugen Cristea.