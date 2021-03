Câți bani ar fi trebuit, de fapt, să primească Laurette. Informații de ultimă oră, suma ar fi mult mai mare

Laurette a fost agresată într-un hotel de 4 stele din centrul Capitalei, în 11 martie, căzând în capcana unui bărbat îndrăgostit de ea, spune ea. Declarațiile individului oferite anchetatorilor duc situația spre altă traiectorie. El s-ar fi înțeles la o noapte de amor cu mulatra, urmând ca la final să o răsplătească pentru prestație. Momită fiind de o promisiune măreață, despre care la început se știa că a costat 5.000 de euro, ea a acceptat. Noile informații relevă că altul ar fi fost totalul.

Laurette ar fi trebuit să primească mai mulți bani pentru noaptea de amor

Laurette a acceptat să se ducă la hotel cu așa-zisul amorez, amăgită fiind de o promisiune măreață pe care i-o făcuse, că îi va da 5.000 de euro de Ziua Mamei pentru a-i cumpăra cadouri fetiței ei. Finalul întâlnirii lor l-a făcut pe bărbat să îi dea numai 300 de euro, moment în care vedeta s-a înfuriat și a sărit să-i ia borseta individului în care avea restul sumei. S-au luptat, s-au mușcat, agresorul ar fi încercat chiar să o bage cu capul în toaletă pe femeie.

Strigătele sale de ajutor au alarmat personalul din locație, care a alertat Poliția. Ajunsă la fața locului după 15 minute de la apel, oamenii legii au spart ușa, aceasta fiind încuiată de către bătăuș. De aici, protagoniștii au plecat pe drumuri separate spre un sediu de Poliție pentru a da declarații despre întâmplările din noaptea nefastă. Niciunul dintre ei nu a depus plângere până la acest moment.

O altă variantă, propusă acum de sursele CanCan, informează că celebra borsetă la care ar fi ”atentat” bruneta conținea de fapt 7.000 de euro. Cu ceastă sumă, dar și cu angajamentul făcut de bărbat, că o va duce într-o vacanță de cinci stele departe de România, Laurette a acceptat o vizită de curtoazie.

Vedeta neagă

„Mi s-a întins o capcană. Din păcate, am căzut în această capcană. Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut puterea și nu m-am pierdut în momentele acestea și am luptat cu el ca să pot să scap de acolo. V-am zis, dacă Poliția nu venea în ultimele două minute, mă omora. Am mai multe lovituri pe corp, de asta am venit la INML”, a comentat mulatra episodul.