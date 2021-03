Laurette, bătută după ce ar fi fost cu un domn în hotel. Ce tarif i-ar fi cerut mulatra

Situație sensibilă pentru Laurette! Unul din personajele exotice din showbiz-ul românesc se află într-o postură criticată de unii dintre fani. Ce s-a întâmplat în camera de hotel în care ar fi fost agresată? Mulatra a cerut un tarif pentru acțiunile înfăptuite în hotel.

Laurette e personajul din prim-plan al unui scandal intens. Aceasta ar fi fost agresată de un bărbat într-o cameră de hotel. Speculațiile au curs continuu în urma evenimentului, dar s-a aflat ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua cu pricina.

Conform cancan.ro, firul acțiunii este unul cu totul diferit față de informațiile inițiale care au ieșit la iveală în spațiul public în cursul serii trecute. Sursa citată indică faptul că celebra mulatră s-ar fi înțeles cu un bărbat pe nume M.T. să întrețină relații intime la hotelul Palace din Centrul Vechi.

Cel din urmă era dispus să-i ofere suma de 5.000 de euro în schimbul serviciilor sale. După ce au căzut de acord, personajele s-au întâlnit la hotel pentru cele discutate, iar înainte de asta M.T. i-ar fi arătat vedetei de televiziune borseta în care se aflau banii.

După ce s-a consumat actul intim dintre cei doi, bărbatul i-a reproșat femeii că „nu face 5.000 de euro” și ar fi vrut astfel să-i ofere doar 300 de euro. Laurette s-a simțit nedreptățită, așa că s-a repezit la borseta unde se aflau banii, iar el pentru a împiedica asta ar fi mușcat-o de deget pe mulatră.

Modelul l-ar fi lovit atunci cu cotul în gură pe bărbat, iar în urma țipetelor una din angajatele hotelului a sunat la 112. La fața locului s-a deplasat imediat un echipaj de Poliție din cadrul serviciului Poliției din Centrul Vechi.

Laurett și M.T. au fost luați la Secția 10 de către oamenii legii pentru mai multe declarații, dar niciunul nu a dorit să depună plângere în urma celor întâmplate. Polițiștii s-au autosesizat pentru tulburarea liniștii publice.

”Nu pot să vă spun foarte multe amănunte deoarece nu este cunoscut care e motivul care a degenerat această agresiune la care a fost supusă Laurette. A fost un atac spontan care a luat-o prin surprindere, am fost cu ea la poliție aseară. Am putut să constat și eu acele urme de violență. Ea are urme de violență la nivelul corpului, pe mai multe părți”

Avocatul lui Laurette (Sursa: Xtra Night Show de la Antena Stars)