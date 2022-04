Momente jenante pentru Adela Popescu la PRO TV. Ce i-a putut spune o vedetă, în direct: „Poate să pice foarte rău”

Adela Popescu și Alina Chivulescu sunt prietene de foarte mulți ani și țin legătura permanent, chiar dacă nu se întâlnesc mereu. Cu toate acestea, invitată la „Vorbește Lumea”, Alina a făcut o remarcă pe care a surprins-o pe Adela.

Alina Chivulescu a venit în platoul ProTv și nu s-a abținut deloc atunci când a venit vorba de critici. Cele două au avut un schimb de replici savuros, în momentul în care Alina a mărturisit că își vede prietena la televizor și nu este mulțumită de imaginea sa.

Vedeta a spus despre Adela că nici măcar nu se machiază sau nu își schimbă pantalonii, toate acestea în direct. Chiar dacă realizează că este dură, actrița spune că sunt astfel de momente în care nu se poate abține când vine vorba despre aceste detalii.

”Adela e minune. Adeluca are o energie mișto, este empatică, este diplomată. Eu mai scap pedala câteodată și, poate din anii ăștia în plus pe care îi am, mai prind câteodată să-i zic: ‘Băi, Adela, mai machiază-te și tu. Băi, Adela, mai schimbă și tu pantalonii ăia. Și nu-mi dau seama câteodată, că poate să pice foarte rău”, a mărturisit Alina Chivulescu.