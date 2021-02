Momente groaznice pentru Ella de la Puterea Dragostei. Abia a primit vestea cumplită

Momente groaznice pentru Ella de la Puterea Dragostei. Frumoasa brunetă a primit o veste cumplită privind starea de sănătate a mamei sale. Se pare că boala cruntă de care suferă cea care i-a dat viață concurentei de la Puterea Dragostei a recidivat, iar bruneta este disperată, nu știe ce să mai facă.

Frumoasa Ella este una dintre cele mai populare și apreciate concurente de la Puterea Dragostei. Deși bruneta nu și-a găsit sufletul pereche în cadrul emisiunii de la Kanal D, zvonuril spun că Ella s-ar fi cuplat cu un bărbat misterios pe care l-a cunoscut în exteriorul competiției. Dragostea plutea în aer. Totul părea perfect în viața Ellei până de curând, când bruneta a primit cea mai neagră veste din viața ei. Se pare că mama Ellei este foarte bolnavă, iar boala cruntă de care suferă a recidivat, deși a fost operată acum două decenii.

Mai mutl de atât, se pare că frumoasa brunetă nu mai formează un cuplu cu bărbatul despre care credea că este jumătatea ei. Și, cum un ghinion nu vine niciodată singur, se pare că Ella a avut probleme și cu tatăl ei.

„După ce m-am despărțit de iubitul meu pe care l-am iubit enorm, am mai primit o palmă extrem de dureroasă după faza cu tatăl meu. Am avut o lună inexplicabil de grea în care simt că mi-am pierdut cumpătul. Pentru că nu pot vorbi pe story am decis să scriu… ”, a scris Ella către fanii săi de pe rețelele de socializare.