Andreea Bănică a trecut prin momente cumplite! Vedeta a fost nevoită să ceară ajutorul medicilor și să se opereze de urgență din cauza unor probleme de sănătate. Aceasta a avut grijă să le spună totul fanilor despre intervenția suferită, explicând că a fost necesar să recurgă la specialiști pentru a nu se confrunta cu alte provocări.

Andreea Bănică a ajuns la spital pentru o operație de septoplastie pe care o amâna de 5 ani. Chiar dacă a trecut prin emoții imense, vedeta și-a luat inima în dinți și a apelat la ajutorul doctorilor pentru a-și rezolva această problemă neplăcută de sănătate. Ea s-a hotărât să facă intervenția după ce și-a dat seama că, în timpul concertelor, nu putea să respire așa cum trebuie.

Fanii au aflat că Andreea Bănică urmează să ajungă pe patul de spital după ce cântăreața a decis să le spună totul despre problemele sale de sănătate. Pe atunci, ea le dezvăluia admiratorilor săi că se confruntă cu unele provocări uriașe, mai ales pentru că nu reușește să respire bine și intervenția nu mai poate să fie amânată pentru că a evitat-o de mult prea mult timp.

„Urmează să fac o operație la care m-am gândit foarte mult timp și pe care nu aș fi vrut s-o fac vreodată. Nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată, că doar n-o să mă operez la 50 de ani. M-am hotărât s-o fac și o fac cât mai repede, așa că de pe 1 iunie încolo o să respir mult mai bine.

Eu am probleme foarte mari, respir greu și dacă e frig, și dacă e cald. Nu suport nici aerul condiționat că mi se înfundă nasul. Pe lângă faptul că am o deviație de sept, am și cornetele mărite.”, dezvăluia cântăreața în trecut.