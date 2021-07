Momente dificile pentru Bianca Iordache. A povestit totul cu lacrimi în ochi

Bianca Iordache, cea care s-a afișat cu Alex Bodi, a trăit clipe grele în urmă cu mai mult timp. Aceasta a vorbit despre bărbatul cu care a avut o relație de șase ani, care a murit din cauza cancerului.

Bianca Iordache a vorbit despre drama din viața ei, care a marcat-o profund. Aceasta a avut o relație de șase ani cu fostul ei partener, dar la scurt timp după ce s-au despărțit, acesta s-a îmbolnăvit, iar un an mai târziu, el s-a stins din viață.

De altfel, Bianca Iordache a spus că el a fost singurul bărbat pe care l-a iubit și care, la rândul său, a iubit-o și că tot el a învățat-o să fie o femeie puternică. Și cu toate că cei doi se despărțiseră la momentul în care el a primit cruntul diagnostic, de cancer osos, Bianca Iordache a făcut tot posibilul ca să-l salveze.

”E un subiect foarte sensibil, am avut o relație cu un băiat 6 ani de zile, au existat niste certuri, ne-am despărțit, eu am fost departe de țară, am aflat că el s-a îmbolnăvit, m-am întors în țară să văd despre ce e vorba, am crezut că sunt niște aberații.

Am fost la doctor și mi-a dat vestea că e vorba de cancer la oase, metastază. Am venit în țară și am fost la toți doctori posibili și imposibili, ne-au spus același lucru în direcția rea, am mers în Turcia, Spania, peste tot, aproape un an de zile am umblat”, a spus Bianca Iordache la Antena Stars.