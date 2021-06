Bianca Drăgușanu, desființată de Alex Bodi: ‘Ce afaceristă e ea? Ce face mai exact?’ EXCLUSIV

Relația dintre Bianca Drăgușanu, care susține că s-a îmbogățit din reclame și din vânzarea rochiilor de lux, și Alex Bodi, fostul ei soț, devine pe zi ce trece tot mai tensionată.

Contactat de reporterii Impact.ro, celebrul om de afaceri o desființează, din vorbe, pe femeia, pe care, cândva, o adora: ”Eu nu înțeleg, ce afaceristă e ea? Ce facem, mai exact?”.

Alex Bodi a dorit să precizeze, în exclusivitate pentru impact.ro , că nu are de gând să se împace cu Bianca Drăgușanu, fosta lui soție, chiar dacă, în acest moment, sunt singuri amândoi:

“Pe mine, unul, nu mă mai interesează ce face fata asta. Am viața mea, ea are viața ei, fiecare cu drumul său în viață. Nu ați văzut? Ba face nuntă, ba nu mai face, ba se ceartă, ba se împacă iar cu Gabi Bădălău”, a spus Alex Bodi.

Mai mult, Alex Bodi neagă faptul că i-ar fi cerut Biancăi Drăgușanu să îi mai acorde o șansă:

Alex Bodi și Bianca Drăgușanu au divorțat oficial pe 1 august 2019, cu scandal. După despărțire, Alex Bodi părea că și-a găsit liniștea în brațele focoasei rusoaice Daria Radionova, de care însă s-a separat în urmă cu câteva săptămâni.

Recent, afaceristul s-a afișat cu o altă Bianca, nimeni alta decât celebra bombă sexy Bianca Iordache, care adoră luxul:

Gabi Bădălau a anunțat, săptămâna trecută, despărțirea de Bianca Drăgușanu:

“Sunt un bărbat singur, fără nicio obligație, cu gândul doar la copiii mei și la afaceri. Atât. Am avut o relație frumoasă. Vreau să rămân doar cu amintirile bune din această relație.

Despre Bianca am o părere foarte bună și îi doresc binele și cam atât. Nu cred că această mediatizare, care s-a făcut, este benefică cuiva. Nu am avut nicio discuție cu familia mea despre Bianca Drăgușanu. Nu comentez declarațiile Biancăi. Eu îmi asum ce spun.

Sper că este pentru ultima oară când vorbesc despre acest subiect. Sper că am fost destul de clar, îmi doresc că toată lumea să fie bine. Am considerat de comun acord că această relație nu duce nicăieri și Bianca merită ceva mai bun decât mine. Suntem diferiți că oameni, ne dorim lucruri diferite. Am decis de comun acord”, a menționat el, la Antena Stars.