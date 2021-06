Ce spune Bianca Iordache despre relația cu Alex Bodi. De când se cunosc, de fapt

Bianca Iordache a vorbit azi despre relația pe care o are cu Alex Bodi. Aceasta a spus că nu este interesată de fostele relații ale lui, dar nici nu dorește să intervină în problemele pe care are cu fostele sale partenere de viață. Aceasta pare să fie cucerită de charisma antreprenorului din Mediaș.

Cu toate că s-a ferit să spună cu subiect și predicat că se află la început de poveste cu iubire cu Alex Bodi, Bianca Iordache s-a dat singură de gol atunci când a publicat o filmare în care ea se află în brațele lui, iar el îi ține mâna dreaptă pe posteriorul bombat. Ea a mai declarat că nu preferă florile într-o relație, ci își dorește ca bărbatul de lângă ea să fie natural, să nu joace un rol.

“Lumea speculează în general, suntem în cunoaștere momentan. Nu este cazul să spunem. Dacă va fi ceva serios sau mai mult decât ieșiri în oraș, probabil vom spune. Noi ne știm de mult timp, suntem prieteni. Ne-am cunoscut prin cunoștințe comune.

Nu a fost nimic organizat, pur și simplu s-a întâmplat să ajungem în seara respectivă în club și ne-am întâlnit acolo. Eu mănânc orice, depinde cu ce pofte mă trezesc. Am mâncat, am fost sătui și am mers fiecare la casa lui, să dormim. Nu îmi mai amintesc, glumesc. Fiecare la casa lui. Nu a fost o intersectare, am vorbit să ieșim la un bar în Snagov, cu aceiași prieteni. Împreună am spus să ieșim. Nu am stat să spun nimănui că urmează să fim amândoi în același loc și în general nu mă interesează părerea altora.

Vom trăi și vom vedea. Este un bărbat frumos, prezentabil, cu care poți să ieși pe stradă și să te simți o femeie mândră. Amândoi, cu mușchi, cu tatuaje. Nu trebuie să facă nimic, să se dea peste cap. Cum am spus, noi ne cunoaștem și lăsăm lucrurile să meargă de la sine. Dacă noi ieșim în ultimele zile cam tot timpul împreună, tu ce zici? Ei uite că eu nu vreau flori, nu vreau nimic, doar să fie el”, a spus Bianca Iordache în cadrul unei emisiuni “Showbiz Report”.