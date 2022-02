Momente de panică în familia lui Keo, după ce artistul a făcut COVID. Ce s-a întâmplat cu fetița de 4 ani (exclusiv)

Keo se află în izolare de câteva zile, după ce artistul a ieșit pozitiv pentru COVID. În ciuda faptului că este vaccinat cu schema completă, cântărețul nu a fost ferit de virus. Partea bună este că bărbatul a dezvoltat o formă ușoară a bolii, starea sa de sănătate fiind destul de bună. Ce s-a întâmplat însă cu Arya, micuța de patru ani pe care Keo o are alături de Misty, afli în rândurile de mai jos.

Keo este obligat să stea câteva zile în izolare după ce a aflat că s-a infectat cu COVID-19. Deși s-a vaccinat cu trei doze, artistul nu a scăpat de temutul virus. Din fericire pentru el și familia lui, cântărețul a dezvoltat o formă ușoară a bolii, iar starea sa de sănătate este destul de bună.

Pare-se că problemele de sănătate nu-i dau pace lui Keo, care a trecut prin momente dificile și anul trecut, atunci când a fost nevoit să treacă printr-o operație complicată. Acum, însă, Keo le-a transmis fanilor să stea liniștiți, întrucât se recuperează destul de repede.

„Sunt OK… pot spune că mă confrunt cu o răceală, mai diferită, să spunem. Deși fac parte din categoria celor vaccinați, cu 3 doze, iată că acest virus nu m-a ocolit. Important este că sunt ok și că mai am câteva zile și ies din izolare.

Având în vedere că petrec foarte mult timp împreună, atât în studio, cât și și în cadrul altor activități recreeative, Keo nu și-a dat seama că a contractat virusul, iar în momentul în care s-a autoizolat de familie era deja prea târziu pentru micuța Arya, care a luat și ea COVID de la tatăl ei.

„Da, Arya a făcut și ea a doua zi de la primele simptome ale lui Keo, deși el din momentul în care s-a trezit cu primele simptome și s-a testat pozitiv, s-a izolat la etaj ca să ne protejeze. Au fost grele două nopți, în care Arya a făcut febră extrem de mare, dar acum e bine și doar mai tușește. Am fost speriată și bineînțeles că nu am putut să dorm…“, a declarat Misty, mama micuței, într-un interviu pentru impact.ro .

Singura care a scăpat de boală a fost Misty, care deși a avut grijă non-stop de Aryam, nu a contractat virusul.

„Pe mine m-a ocolit deși mi-am ținut copilul în brațe tot timpul și nu m-am gândit să mă protejez. M-am tot testat zilele acestea, sunt negativă și acum după câteva zile, nu prezint absolut niciun simptom și știu și de ce. Eu mi-am făcut doza 3 acum 3 săptămâni, aproximativ o lună și sunt convinsă că am boosterul de anticorpi. M-am simțit ușurată pentru că am fost eu ok și am putut să mă ocup de ei“, a mai spus Alexandra Pavel, partenera de viață a lui Keo.