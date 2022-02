Ce plan au Misty și Keo pentru 2022. Alexandra Pavel a dezvăluit ce vrea să facă EXCLUSIV

Alexandra Pavel, cunoscută drept „Misty” și Keo recunosc că prioritățile lor s-au schimbat radical de când în viața lor a apărut Arya. De mai bine de 4 ani, tot Universul lor se învârte în jurul ei, iar tot ce fac în momentul de față are legătură cu micuța. Deși sunt extrem de fericiți în această formulă, cei doi artiști se gândesc serios să-și mărească familia, asta pentru că și fiica lor a început să le ceară un partener de joacă.

Lucrurile merg din ce în ce mai bine în familia lor și se bucură de fiecare moment pe care îl petrec împreună, însă se gândesc că ar fi timpul ca fericirea lor să fie completată și de un băiețel.

De când a născut-o pe fiica ei, Misty s-a dedicat în exclusivitate creșterii Aryei, lâsând pe plan secund propriile pasiuni. Nu regretă nicio clipă alegerea făcută, ba mai mult se gândește să prelungească concediul de maternitate.

„Sigur că mi-a plăcut, și îmi place, am savurat fiecare moment și chiar am spus des că mă simt norocoasă că am avut șansa, posibilitatea aceasta de a-mi permite să stau acasă cu cea mică. Anul acesta, simt nevoia să ne plimbăm mult, să călătorim, să facem vacanțe. Arya își dorește un frățior și eu îmi doresc un al doilea copil, rămâne să mai vedem…”, ne-a declarat Alexandra Pavel.