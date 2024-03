Momente de neuitat de la Premiile Oscar 2024. Emma Stone a dansat până și-a rupt rochia, Emily Blunt și Ryan Gosling – ‘rivali’ de neoprit

Momente de neuitat de la Premiile Oscar 2024. De la reuniunea lui Ryan Gosling cu Kens din Barbie până la apariția aproape nudă a lui John Cena pe scenă și la faptul că Al Pacino a omis să anunțe nominalizările la cel mai bun film, iată câteva dintre cele mai memorabile momente ale serii de duminică.

Ryan Gosling s-a reunit cu alți Keni pentru interpretarea Barbie

Ryan Gosling și Mark Ronson au urcat pe scenă pentru a interpreta hitul lor Barbie „I’m Just Ken”. Gosling a început interpretarea de la locul său în public în spatele colegei de distribuție Margot Robbie, îmbrăcat într-un costum roz aprins, cu margele, din piele, și ochelari de soare Gucci asortați.

Vezi și: Premiile Oscar 2024, tot ce trebuie să știi. Când au loc, unde le poți urmări, cine va fi gazda marelui eveniment și cine sunt favoriții

Gosling a fost însoțit de Simu Liu, Kingsley Ben-Adir, Ncuti Gatwa și mai mulți Keni din filmul Barbie, care au urcat pe scenă alături de liderul lor de pe ecran, purtând costume cu cozi și pălării cu cozoroc. Slash a făcut, de asemenea, o apariție specială în timpul interpretării.

Momente de neuitat de la Premiile Oscar 2024

Jimmy Kimmel îl atacă pe Donald Trump în timpul emisiunii

Deoarece gazda Jimmy Kimmel avea „un minut în plus” spre sfârșitul spectacolului de duminică, a decis să-și folosească timpul pentru a-l ataca pe fostul președinte Donald Trump.

„Sunt foarte mândru de ceva și mă întrebam dacă aș putea să vă împărtășesc. Am primit doar o recenzie”, a glumit gazda.

Vezi și Vezi și Premiile Oscar 2024 – lista completă a nominalizaților. Barbie, Oppenheimer și Killers of the Flower Moon sunt toate pe listă

Kimmel a continuat să citească un post pe care Trump l-a distribuit pe platforma sa de socializare, Truth Social.

„A existat vreodată o GAZDĂ mai REA decât Jimmy Kimmel la Premiile Oscar?”, se citea în postare.

„Deschiderea lui a fost a unei persoane sub media încercând prea mult să fie ceva ce nu este și nu va putea niciodată să fie.”

Răspunsul lui Kimmel a fost să întrebe: „Mulțumesc că te-ai uitat… nu ți-a trecut ora de culcare în închisoare?” Citește mai mult. – Carly Thomas

John Cena se dezbracă aproape complet în timpul prezentării

John Cena poate că nu a alergat pe scenă la Premiile Oscar gol, dar a mers într-un mod stângaci pentru a prezenta premiul pentru cel mai bun design de costume.

Reacția lui Emma Stone la gluma lui Kimmel despre Poor Things a stârnit controverse online

Mulți telespectatori ai Oscarului s-au simțit captivați de speculațiile despre ceea ce a spus Emma Stone soțului ei după ce Kimmel a glumit despre nuditatea în Poor Things în timpul galei de premiere.

După un montaj dedicat filmului nominalizat de 11 ori, gazda Oscarurilor s-a amuzat la mulțime că, „Acestea au fost toate părțile din Poor Things pe care suntem autorizați să le arătăm la TV.”

Gluma a fost, aparent, o referire la nivelul de sex și nuditate din filmul condus de Stone, iar mulți online au simțit că reacția ei a implicat că a fost nemulțumită de comentariile lui Kimmel.

Unii au speculat că s-a întors către soțul ei, Dave McCary, și a spus: „O, Doamne.” Alții credeau că spunea: „Ce imbecil.”

Jimmy Kimmel atacă Academia de Film

În timpul monologului său, Kimmel a criticat rapid Academia de Film pentru că nu a nominalizat-o pe Greta Gerwig la categoria de regizor pentru Barbie.

„A fost un an greu, dar a fost și un an minunat pentru filme, în ciuda faptului că totul s-a oprit,” a reflectat Kimmel, făcând aluzie la grevele actorilor și scenariștilor din 2023.

„Aici suntem toți îmbrăcați festiv, celebrând ce e mai bun dintre cele mai bune, începând cu Barbie,” a spus Kimmel, descriind filmul cu Robbie și Gosling ca fiind un „hit monstru”.

„Ce realizare să iei o păpușă de plastic pe care nimeni nu o mai plăcea… Acum Barbie este un icon feminist datorită lui Greta Gerwig, care mulți cred că merita să fie nominalizată la cel mai bun regizor,” a adăugat Kimmel.

După ce audiența a izbucnit în aplauze, Kimmel a glumit: „Știu că aplaudați, dar voi sunteți cei care nu ați votat-o, apropo. Nu vă comportați ca și cum n-ar fi avut nimic de-a face cu asta.”

Al Pacino omite să anunțe nominalizările în timp ce prezintă premiul pentru cel mai bun film

Al Pacino a sărit peste destul de multe etape înainte de a anunța că Oppenheimer este câștigătorul celui mai bun film.

Actorul a urcat pe scenă la ceremonia de premiere pentru a prezenta premiul cel mare al serii. Conform tradiției, prezentatorii obișnuiesc să enumere toate nominalizările înainte de a anunța cine va lua acasă premiul.

Vezi și: Premiile Oscar 2024. Lista completă a câștigătorilor: Oppenheimer a luat tot, Cillian Murphy cel mai bun actor și Nolan cel mai bun regizor

În loc să anunțe nominalizările – care includeau, de asemenea, American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Past Lives, Poor Things și The Zone of Interest – el a deschis plicul și a spus: „Ochii mei văd Oppenheimer.”

Billie Eilish și Finneas devin cei mai tineri câștigători ai premiului Oscar de două ori

Billie Eilish, 22 de ani, și fratele ei Finneas, 26 de ani, au devenit cei mai tineri câștigători ai premiului Oscar de două ori cu victoria lor pentru cea mai bună piesă originală.

Piesa lor „What Was I Made For?” din Barbie a câștigat la Premiile Oscar din 2024. Aceasta marchează a doua victorie a perechii în categoria „Cel mai bun cântec original”, deoarece au câștigat premiul pentru „No Time to Die” în 2022.

Când Eilish a urcat pe scenă, a izbucnit în râs de bucurie. „Am avut un coșmar legat de asta aseară,” a glumit vedeta pop. Ea a recunoscut că nu se aștepta să câștige din nou, dar se simte „atât de incredibil de norocoasă”.

Ryan Gosling și Emily Blunt, rivali pe scena premiilor

Ryan Gosling și Emily Blunt au adus pe scena Premiilor Oscar fenomenul cunoscut sub numele de „Barbenheimer” în timp ce prezentau un tribut special cascadorilor.

Cele două vedete, fiecare nominalizată pentru un rol secundar în acest an – Blunt pentru „Oppenheimer” și Gosling pentru „Barbie” – au adus în mod jucăuș pe scena premiilor rivalitatea dintre cele două filme care au fost lansate simultan anul trecut.

Emma Stone, accident vestimentar

Emma Stone a avut parte de un moment penibil în timp ce primea premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal pentru Poor Things. I s-a rupt rochia, dar a tratat evenimentul ca pe ceva normal.

„Cred că s-a rupt în timpul performanței”, a spus ea după ce a dansat pe momentul făcut de Ryan Gosling.