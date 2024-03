Premiile Oscar 2024. Lista completă a câștigătorilor: Oppenheimer a luat tot, Cillian Murphy cel mai bun actor și Nolan cel mai bun regizor

Premiile Oscar 2024 au fost decernate în noaptea de duminică spre luni, la Dolby Theatre din Los Angeles. Vedetele s-au reunit la gala anuală a premiilor Oscar, ajunsă la cea de-a 96-a ediţie, pentru a celebra starurile din cinematografie. Marele premiu a mers la filmul „Oppenheimer”, în regia lui Christopher Nolan. Pelicula a fost nominalizată la 13 categorii.

Premiile Oscar 2024. Marele câștigător: Oppenheimer

Cea de-a 96-a ediție a Premiilor Oscar a avut loc duminică, 10 martie 2024, la Dolby Theatre at Ovation Hollywood și a fost transmisă în direct pe ABC începând cu ora 19:00 ET. Gazda marelui eveniment a fost Jimmy Kimmel, pentru a patra oară în acest rol.

Marele favorit al serii, cu 13 nominalizări, a fost filmul „Oppenheimer” al lui Christopher Nolan. Și Nolan a fost favorit pentru cel mai bun regizor, Cillian Murphy pentru cel mai bun actor în rol principal și Robert Downey Jr. pentru cel mai bun actor în rol secundar.

Pe locul doi s-a situat „Poor Things” al lui Yorgos Lanthimos , cu 11 nominalizări, în vreme ce „Killers of the Flower Moon” al lui Martin Scorsese a ocupat locul al treilea, cu doar 10 nominalizări. Filmul „Barbie” al Gretei Gerwig a fost pe locul patru cu 8 nominalizări.

Premiile Oscar 2024. După nominalizări, marele premiu pentru „Cel mai bun film” a fost câștigat de „Oppenheimer”. Al Pacino a anunțat marele câștigător al serii.

Cillian Murphy cel mai bun actor și Nolan cel mai bun regizor

În plus, premiul pentru „Cel mai bun actor” a fost câștigat de Cillian Murphy pentru rolul din Oppenheimer. La categorie au mai fost nominalizați și Paul Giamatti (The Holdovers), Bradley Cooper (Maestro), Colman Domingo (Rustin) și Jeffrey Wright (American Fiction).

„Sunt un pic copleșit. Mulțumesc lui Chris Nolan, pentru cea mai satisfăcătoare aventură a mea. Și tuturor membrilor echipei de producție. Mulțumesc colegilor mei, nominalizați la aceeași categorie. Sunt un irlandez foarte mândru care stă acum în fața voastră. Aș vrea să dedic acest premiu tuturor oamenilor care se luptă să păstreze pacea în lumea aceasta”, a spus actorul irlandez Cillian Murphy la ridicarea premiului Oscar.

La categoria „Cel mai bun regizor”, marele câștigător a fost Christopher Nolan pentru „Oppenheimer”.

Premiul pentru „Cea mai bună actriță” a fost adjudecat de Emma Stone, pentru rolul din „Poor Things”. La categorie au mai fost nominalizate și Annette Bening (Nyad), Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Sandra Hüller (Anatomy of a Fall) și Carey Mulligan (Maestro).

Din păcate, filmul Barbie produs de Margot Robbie a câștigat doar un premiu, pentru cel mai bun cântec, prin Billie Eilish.

Marea premieră a serii a fost și Ucraina, care a câștigat Oscarul pentru documentarul „20 Days in Mariupol”, regizat de Mstyslav Chernov.