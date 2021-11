Momente de coșmar pentru Eliza Natanticu: ‘Era să mor’. Ce s-a întâmplat cu vedeta Asia Express

Momente teribile pentru Eliza Natanticu. Ce s-a întâmplat cu partenera celebrului comediant? Aceasta a povestit clipele dramatice în cadrul unui podcast. Fanii emisiunii ‘Asia Express’ au rămas fără cuvinte.

Pare că mereu are zâmbetul la purtător și că nu a trecut prin multe greutăți de-a lungul timpului, dar fanii ei au aflat de curând momentele extrem de grele prin care a trecut. Eliza Natanticu a ajuns pe mâna medicilor în urmă cu mulți ani din cauza unui chist ovarin.

Din nefericire, acesta nu a fost singurul lucru care i-a dat bătăi de cap. Aceasta a luat o bacterie din spital, iar din acel punct a început calvarul pentru cântăreață. Blondina a vorbit chiar în podcast-ul ‘Stai să zic eu’, realizat pe YouTube de Cosmin Natanticu, despre coșmarul pe care l-a trăit în spital. Soția comediantului și-a amintit experiența traumatizantă de care a avut parte.

”Eram să mor în urma unei operații banale, am contactat o bacterie de pe acolo. Oamenii mi-au zis în spital că am venit eu cu bacteria de acasă. Trei săptămâni am stat în spital, nu știau ce să-mi facă. Făceam temperatură continuu.

Trebuia să mă operez la un chist ovarian. Am ajuns acasă și după două zile i-am spus lui Cosmin că nu mă simt bine. Stătea Cosmin noaptea lângă mine și citea din Acatistul Sf. Nectarie, plângea acolo la capul meu. După ce m-am vindecat, mi-am reevaluat toată viața și mi-am spus că vreau să-mi urmez visul, adică muzica”, a dezvăluit Eliza Natanticu.