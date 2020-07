Momente cumplite în familia regală. Prințul Harry, la pământ cu sănătatea

Veste tristă pentru fanii cuplului format din Megan Markle și Prințul Harry! Cei doi trec prin momente grele, din cauza stării de sănătate a moștenitorului regal. Ce se întâmplă cu acesta și ce diagnostic a primit din partea medicilor?

Prințul Harry are probleme de sănătate

Prințul Harry are probleme de sănătate! Starea sa s-a înrăutățit în special după ce s-a mutat din Statele Unite ale Americii. În urmă cu peste șase luni, ducii de Sussex au anunțat că vor părăsi Marea Britanie și familia regală, urmând să se mute definitiv pe un alt continent alături de familie. La vremea aceea, Harry și Meghan și-au făcut planuri serioase pentru a locui departe de toți și toate alături de copilul lor.

Zvonurile au devenit realitate, iar la câteva luni nepotul Reginei Marii Britanii a părăsit definitiv și locul unde a crescut, dar și titulatura cu care s-a născut. Conform presei din Marea Britanie, Prințul nu reușește deloc să se adapteze vieții din America, iar din cauza asta a ajuns să aibă probleme de sănătate. Jurnaliștii de la The Sun anunță că acesta suferă de iritabilitate, boală caracterizată prin neliniște interioară și apăsare psihică, care nu scad în intensitate, orice s-ar întâmpla.

„Prințul Harry nu se simte deloc bine”

„Prințul Harry nu se simte deloc bine psihic. Mai mult decât atât, suferă și de iritabilitate. El este departe de o situație ideală, a ajuns de la a se simți entuziasmat de mutare, la a se simți torturat în secret. Meghan îl asigură pe Harry că odată ce lucrurile vor reintra în normal va iubi noua viață din SUA”, au spus Andy Tillett și Dylan Howard, autorii cărții „Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split With the House of Windsor”.

Sursa citată a mai dezvăluit și că starea psihică a acestuia a avut de suferit și după ce Prințul Charles a fost infectat cu COVID-19, el neputând să se ducă în țara natală pentru a fi aproape de părintele său.