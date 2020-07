Legătura neștiută dintre Prințesa Diana și Meghan Markle. Prințul Harry a fost avertizat

Meghan Markle a fost comparată cu Prințesa Diana în scandalul retragerii din planul vieții monarhice britanice. De altfel, multe dintre acțiunile actriței au readus în amintirea britanicilor similitudinile dintre povestea sa și cea a mamei lui Harry. Pe lângă acestea, cartea ”Royals at War: The Untold Story of Harry and Meghan’s Shocking Split with the House of Windsor” dezvăluie legătura dintre cele două; una despre care Prințul știa.

Legătura dintre Prințesa Diana și Meghan Markle

Jurnaliștii de investigație Dylan Howard și Andy Tillett au explicat în volumul citat de unde a început ruptura dintre Prințul Harry și familia regală britanică. Alegerea sentimentală a Ducelui de Sussex a fost întâmpinată cu rezerve atât de fratele său mai mare, Prințul William, cât și de soția acestuia, Kate Middleton.

Cea din urmă, considerată de Harry drept ”sora mai mare pe care n-a avut-o niciodată”, l-a avertizat, ”cu blândețe”, că actrița americană va fi greu de integrat la Casa Regală.

„Ea i-a amintit cu blândețe că se întâlnește cu cineva cu o viață, trecut și carieră complet diferite și că va fi nevoie de timp, grijă și atenție pentru ca ei să se integreze”, au spus autorii cărții despre culisele familiri regale britanice.

Mai mult, simțind că lucrurile se petrec cu celeritate, Ducele de Cambridge și-a luat fratele mai mic deoparte pentru a-l întreba dacă ”ea este aceea”. Potrivit dezvăluirilor din carte, care va fi lansată pe 23 iulie, Harry nu a fost deloc atins de sfaturile primite.

Căuta o figură care să o înlocuiască pe mama sa

„Fisurile care s-au deschis în cele din urmă în Familia Regală după sosirea lui Meghan ar fi putut fi evitate dacă Harry ar fi fost capabil să înţeleagă îngrijorările fratelui său în spiritul în care erau concepute”, susțin autorii.

Dezvăluirea importantă din cartea jurnaliștilor este că „el căuta în mod inconștient o figură care să o înlocuiască pe mama atât de crud ruptă de la el la o vârstă vulnerabilă”. O sursă din familia regală le-a spus autorilor că Harry este dornic să o protejeze pe Meghan în moduri în care nu a putut-o face cu Diana.