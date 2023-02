Moment șocant la meciul PSV – Sevilla. Un suporter a intrat pe teren și l-a atacat pe portarul oaspeților – VIDEO

Partida PSV – Sevilla, în play-off-ul Europa League, desfășurată la Eindhoven, în Țările de Jos, a avut parte de un moment șocant. Un fan a intrat pe teren și l-a atacat pe Marko Dmitrovic. Portarul echipei vizitatoare nu a stat prea mult pe gânduri și și-a trântit agresorul la pământ. Oamenii din forțele de ordine au ajuns cu mare greutate la locul incidentului.

At full time of Sevilla eliminating PSV from the Europa League, a fan ran on to the field to attack Sevilla keeper Marko Dmitrović.

Dmitrović pinned him down until security took him away 😳 pic.twitter.com/CRKGxTQCwe

