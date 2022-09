Moment uluitor în SuperLiga din România. Doi suporteri s-au bătut pe teren la meciul Universitatea Craiova – Farul 4-3 – FOTO & VIDEO

Fotbalul românesc oferă momente rare. Duelul dintre Universitatea Craiova și Farul a fost oprit câteva zeci de secunde pentru că doi suporteri s-au bătut pe teren. Duelul s-a disputat la Severin, iar formația lui Mirel Rădoi a câștigat cu 4-3, după ce oaspeții au condus cu 3-1.

Minutul 79 al partidei Universitatea Craiova – Farul, din runda cu numărul nouă din SuperLiga. Gazdele conduceau cu 4-3, iar disputa devenea tensionată. A fost momentul în care un suporter a intrat pe teren. Nu au intervenit oamenii de ordine, ci un alt fan care l-a lovit zdravăn cu piciorul, din săritură, și l-a dărâmat pe teren. Asta este ceea ce s-a văzut chiar pe transmisiunea în direct a partidei. Din informațiile Digi Sport se pare că cei doi erau fanii celor două echipe rivale din Craiova.

Farul a început senzațional partida cu Universitatea Craiova de la Severin și a deschis scorul în minutul 2 prin Vlad Morar. Jovan Markovic a egalat în minutul 28, după ce a preluat frumos în care, s-a întors și a șutat cu piciorul stâng la colțul lung. Au urmat minutele de glorie ale lui Gabi Torje. Fostul internațional a adus în avantaj echipa lui Gheorghe Hagi cu un lob superb și a mărit avantajul cu un șut surprinzător fără preluare. Pe final de repriză a marcat și Andrei Ivan și oaspeții au plecat la cabine cu 3-2.

La pauză am avut o discuție, am reglat anumite lucruri tactice. Le-am spus jucătorilor că dacă am marcat două goluri în prima repriză, mai putem marca două și în a doua, dar cu condiția să nu mai primim niciunul”, a declarat la finalul partidei Mirel Rădoi.

Repriza a doua a aparținut formației din Bănie. Jovan Markovic a egalat, iar gazdele au dat lovitura după gafa portarului Mihai Aioani, la o centrare a lui Dan Nistor.

„Din păcate, n-am gestionat ultimele cinci minute din prima repriză cum trebuia. Am fost deconectați. La pauză, am vorbit, am încercat să facem lucrurile, dar ei au presionat mai mult și ușor, ușor au venit golurile. Asta e realitatea, probabil în seara asta atât am meritat.

Noi am greșit în seara asta. La 3-1 n-a fost aceeași atitudine care trebuia. Noi trebuia să jucăm jocul nostru, cu mingea. Asta le scriu pe tablă – 90 de minute, nu primele 20, 25 sau 35. Felicit Craiova, bravo ei, au crezut, au muncit”, a tunat Gheorghe Hagi.