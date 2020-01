Moment neplăcut pentru Andreea Bălan, în vacanța din Mauritius. Erau de față și soțul și fetele ei

Andreea Bălan se află în vacanță, în Mauritius, alături de soțul și fiicele sale. Ținându-se de munca de pe Youtube, vedeta a filmat toate momentele până în prezent și le-a împărtășit cu fanii. Printre poveștile frumoase adunate până acum, solista a relatat că s-a strecurat și o situație mai puțin plăcută. De ce ghinion a avut parte pe meleagurile exotice?

După ce sărbătorile de iarnă s-au încheiat, iar odată cu ele concertele și filmările, vedeta și-a luat ”traista în spinare”, soțul, pe George Burcea, și fetițele, Ella și Clara, și au plecat spre Mauritius. Vacanța nu a debutat prea bine, căci micuțele s-au îmbolnăvit, au intrat pe antibiotice și pe regim alimentar. Starea lor s-a ameliorat, iar vacanța a putut continua. Fericirea nu s-a prelungit pe cât își doreau toți, căci la orizont au apărut din nou situații neprevăzute.

După ce frumoasa familie a vizitat Grădina Botanică, părinții au hotărât că este vremea mesei, așa că au ales un restaurant din apropiere. Cu foamea potolită, nimic nu părea că ar putea merge rău. Ce le-a fost un necaz în ziua cu pricina a fost nota de plată. Vedeta a susținut în vlog că a fost jecmănită, plătind pe tot ce au servit mult mai mult decât era normal.

„Tocmai am dat 3700 de rupi, care înseamnă vreo 90 de euro. Și ce am mancat? Un puiuț cu niște cartofiori, o supică și două cafele și o apă. Ori ne-au jecmănit, ori restaurantul ăsta de lângă grădina botanică are prețuri de zici că suntem pe Coasta de Azur. La noi la hotel de 5 stele dăm 1700 de rupi, adică nici 50 de euro”, povestește Andreea Bălan în vlogul său.

Departe de muncă acum, Andreea a ales ca o parte din banii câștigați de Revelion să îi dea pe o plecare cu familia, departe de frig. Mauritius a fost alegerea vedetei. De acolo s-a pozat și a lăsat un mesaj fanilor pe rețelele de socializare.

Dupa un drum de 20 de ore in care nu am dormit deloc cu Clarita in brate, dupa ce am despachetat 5 geamantane, dormit cateva ore, apoi calcat, apoi facut ordine dupa copii, si dupa ce am intrat in apa cu Ella, uscat si aranjat, mi-am pus fata de diva 💁‍♀️ si am reusit sa fac si eu niste poze🤩🤪😅💥❤️”, a scris Andreea în mediul online.