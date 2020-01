Ce sumă impresionantă a plătit Andreea Bălan pentru vacanța de lux. În ce condiții a stat în Mauritius la un hotel de cinci stele

Andreea Bălan nu se uită la bani când vine vorba de relaxare și distracție. Frumoasa artistă se află, în prezent, în vacanță în Mauritius, unde petrece timp de calitate alături de familia ei. Iată ce condiții de lux și cât a scos din buzunar diva pentru o astfel de vacanță.

Ce sumă impresionantă a plătit Andreea Bălan pentru vacanța de lux

Andreea Bălan și George Burcea se află de zile bune în Mauritius, iar artista a ținut să posteze pe conturile de socializare imagini și să povestească ”isprăvile” petrecute în vacanță.

”După un drum de 20 de ore în care nu am dormit deloc cu Clarita în brațe, după ce am despachetat 5 geamantane, dormit câteva ore, apoi călcat, apoi făcut ordine după copii, și după ce am intrat în apa cu Ella, uscat și aranjat, mi-am pus față de diva si am reușit să fac și eu niște poze”, a postat Andreea la sosirea în Mauritius.

De asemenea, jurata de la ”Te cunosc de undeva” a filmat și aparatamentul hotelului în care se află, un stabiliment de cinci stele, aflat chiar pe plajă. Făcându-ne o idee despre cât o costă pe divă șederea în Mauritius, în această perioadă a anului, trebuie să știți că agențiile de turism din România oferă un sejur de șapte nopți, cu demipensiune, zbor-charter dus-întors, la un preț de aproximativ 1800 de euro per persoană. Dacă luăm în calcul și alte cheltuieli, croaziere, safari și alte activități, bugetul alocat al vacanței poate tinge lejer suma de 8000 de euro, anunță wowbiz.ro.

În ce condiții a stat în Mauritius la un hotel de cinci stele

De menționat este că Andreea Bălan și familia sunt cazați într-un hotel care se aflî într-o zonă liniștită a regiunii istorice Balaclava, situată în partea de nord-vest a insulei din Oceanul Indian, la 900 de kilometri de Madagascar. Acolo, turiștii pot practica schi nautic, iahting, catamaran, caiac, snorkelling, scufundări, aqua-fitness.

În plus, la hotel mai sunt și diverse alte oferte de relaxare, precum spa, saună, baie de aburi, hamam, salon de înfrumusețare și terapii prin masaj. Printre altele, Andreea Bălan și George Burcea și-au dus fetele la Grădina Zoologică, unde au admirat și o uriașă broască țestoasă.