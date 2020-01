Andreea Bălan a plecat în vacanță cu banii câștigați de Revelion. Ce destinație exotică a ales cântăreața pentru familia ei

A cântat și a plecat. Andreea Bălan și-a onorat evenimentele de Revelion, drept pentru care a fost remunerată, iar cu o parte din bani a plecat în vacanță. Ce destinație exotică a ales artista pentru familia ei?

Publicul a putut să o vadă pe Andreea Bălan, împreună cu trupa sa de dansatoare, în cinci locații de Revelion: Piața Constituției și alte patru evenimente organizate la diferite hoteluri aflate la munte. Artista a bătut pama cu organizatorii pe o sumă ce se presupune că s-a învârtit în jurul a 17.000 de euro, comparând cu onorariul primit anul precedent pentru același număr de concerte. Despre show-urile lor, pe site-ul ei este scris că: ”Andreea Bălan aduce unul din cele mai energice show-uri din România!

După ce a fost premiată cu trofeul BEST SHOW la Media Music Awards 2015, artista s-a reinventat și a adăugat muzică 100% live cu instumentiști. Cele mai bune hit-uri și cover-uri într-un show plin de surprize”. În anunț este evidențiată și experiența vizuală pe care Andreea și dansatoarele sale o oferă publicului: coregrafii impresionante, acrobații, diversitate, veselie. Drept pentru care, și costurile sunt piperate.

Departe de muncă acum, Andreea a ales ca o parte din banii câștigați de Revelion să îi dea pe o plecare cu familia, departe de frig. Mauritius a fost alegerea vedetei. De acolo s-a pozat și a lăsat un mesaj fanilor pe rețelele de socializare.



„Dupa un drum de 20 de ore in care nu am dormit deloc cu Clarita in brate, dupa ce am despachetat 5 geamantane, dormit cateva ore, apoi calcat, apoi facut ordine dupa copii, si dupa ce am intrat in apa cu Ella, uscat si aranjat, mi-am pus fata de diva 💁‍♀️ si am reusit sa fac si eu niste poze🤩🤪😅💥❤️”, a scris Andreea în mediul online.