Moment jenant pentru Dani Oțil într-un hotel din București. Ce a pățit în timp ce se caza

Dani Oțil a povestit în ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani prin ce moment jenant a trecut după ce s-a cazat la un hotel din București. Matinalul a povestit că nu s-a simțit tocmai favorabil având în vedere postura în care se afla: bărbat însurat, cu copil acasă, cazat la hotel pentru câteva ore…

Moment jenant pentru Dani Oțil într-un hotel din București

Dani Oțil a mărturisit că a avut treabă și s-a cazat la un hotel din București, însă că s-a temut să se întâlnească cu cineva cunoscut, din cauza „aparențelor„, fapt care s-a și întâmplat, de altfel: întâlnindu-se inopinat cu Mirela Reteagn, de la Gașca Zurli. Spre amuzamentul tuturor, Dani Oțil a povestit totul în ediția de azi a emisiunii.

„Ieri am stat cinci ore cazat într-un hotel din București. Mergeam pe hol cu cheia în mana și mă gândeam ce penibil ar fi sa mă întâlnesc cu cineva cunoscut. Cand ies din lift m-am întâlnit cu Mirela Retegan. Ce ciudat a fost să fiu văzut, mai ales ca se gândea că am copil acasă. Și eu ma gândeam la cazul ei, că și ea are fata de 18 ani acasă și poate că nu a vrut să fie văzută… Ne-am cercetat unul pe altul din priviri. Până la urmă ne-am pupat și am plecat…Dar nici până acum nu știu ce cauta Mirela Retegan în acel hotel.”

Dani Oțil, despre perioada în care locuia cu Răzvan Simion

Tot Dani Oțil a povestit în ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani și despre perioada în care locuiau împreună în casă. Matinalul a recunoscut că nu le era prea ușor, având în vedere că nu prea știau să gătească.

„Stau și mă gândesc cat de greu este să stai în casa cu Răzvan. Am stat în casă cu el când purta un trening rupt în genunchi. Găteam o dată pe săptamână. Eu știam doar fasole, el doar varză. Dacă Răzvan ar fi avut mintea de acum pentru vremea cand bunica să îi dădea paneuțul (n.red. șnițel) prin gard…”, a zis Dani Oțil.

Dani Oțil a dezvăluit recent și că s-a pregătit de sărbătorile de Crăciun, punând multe luminițe prin casă.

„În fiecare an in Ajun eram plecat, eram in avion, nu aveam sarmale de Crăciun. Si uite te acum la mine, îmi face si soacra sarmale, să văd ce fac cu atâtea sarmale. Am și luminițe încât să îi fac și Majoratul ăluia mic”, a povestit Dani Oțil. De altfel, recent, matinalul a spus că și-a atras chiar antipatia vecinilor din cauza multelor decorațiuni de sărbătoare.

„Dacă mă vedeti mutați în altă casă, asta e cauza. Un vecin m-a întrebat de ce mi-am pus mai multe luminițe pe casa. Păi sunt mai căsătorit cu un an, i-am zis…”

Dani Oțil a povestit cum a decurs dialogul dintre el și vecinul său, dar și ce anume i-a reproșat acesta.