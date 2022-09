Moment de panică pentru Lidia Buble. Cântăreaţa a căzut de pe plasă la o probă de înălţime. Imaginea care i-a speriat pe toţi

Încă de duminică seara, a început la PRO TV noul sezon din „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Printre concurenții din acest sezon se numără și Lidia Buble, care în episodul din această seară a avut mari probleme. Imaginile cu celebra artistă i-a speriat pe toți, momentul fiind unul extrem de grav. A fost un moment de panică pentru Lidia Buble.

Episodul de duminică seara i-a adus pe participanții la acest nou sezon în fața telespectatorilor. Încă din prima seară au fost probe grele, începând cu cele ale Marei Bănică și Anisia Gafton, care au fost declarate liderii echipelor.

Participanții au fost, ulterior, împărțiți în două tabere. Unii au avut parte de campusul fericirii, iar alții de campusul belelor, așa cum le-au denumit cei doi moderatori, Cabral și Adela Popescu.

În total sun 12 concurenți în sezonul al doilea din „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Printre aceștia se află și Lidia Buble, aflată în echipa condusă de Mara Bănică, alături de Geani Kiriță, Răzvan Botezatu, Cristi Mitrea, RUXI și Tania Popa. Episodul din această seară, din nefericire pentru unul din concurenți, a devenit extrem de periculos.

Este vorba de una din probele care au avut loa înălțime, iar Lidia Buble a fost desemnată să concureze pentru premiile puse în joc. Din păcate a devenit un moment de panică pentru Lidia Buble.

Telespectatorii au asistat la probă Lidiei Buble, dar au fost martori și la omentul în care cântăreaţa a căzut de pe plasă la proba de înălţime. Imaginea care i-a speriat pe toţi au fost dramatice.

Momentul în sine se putea solda cu o accidentare extrem de gravă a artistei Lidia Buble.

„Am plecat așa, cu frică la drum. N-am avut vâna acea, să plec. Am plecat cu frâna de mână trasă. Când am văzut că am căzut, știam că o să fie foarte greu să reușesc să urc.

Acea scăriță se clătina încontinuu, și era vorba fix despre să ai forță foarte mare în brațe. Am încercat! Mi-am dat seama că este imposibil să ajung. Mai aveam un timp foarte scurt.

Exista șansa să nu reușesc să urc și să rămân fără nicun steguleț, sau să mă duc să-l iau măcar pe cel de jos.”, declara Lidia Buble la confesiuni.